Alexsander fala sobre estreia de Mano Menezes no Fluminense e projeta recuperação

Alexsander quer apoio da torcida em jogo contra o Inter, no Maracanã - (crédito: Lucas Mercon)

O volante Alexsander, do Fluminense, falou, ao site oficial do clube, sobre o duelo de logo mais contra o Internacional, marcado para esta quinta-feira (4), às 20h, no Maracanã. Em tom otimista, o jogador falou sobre o técnico Mano Menezes, estreante da noite, além de fazer projeções para a temporada.

“A mente está positiva. O professor chegou, falou sobre algumas ideias que ele tem e agora vai todo mundo abraçar e apoiar essas ideias para, juntos, tirarmos o Fluminense dessa situação”, disse o volante.

Confiança recuperada no Fluminense?

O jogador de 20 anos crê que a confiança foi recuperada por parte dos jogadores. Além disso, ele demonstra segurança na recuperação do Fluminense na temporada, prevendo, assim, “coisas grandes”.

“A gente recuperou nossa confiança e procura se unir cada vez mais. É nessa fase que precisamos mostrar que somos mesmo uma família. Tenho certeza de que vamos sair dessa e brigar por coisas grandes nesse ano”, salientou.

Por fim, Alexsander também falou do apoio da torcida do Fluminense, que, após promoção promovida pelo clube, deve ir ao Maracanã em bom número para apoiar o time. Com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, a expectativa é por alto público, fator que, segundo Alexsander, pode fazer, então, a diferença.

“O apoio da torcida é sempre fundamental. É esse apoio que nos alavanca e espero que possamos contar sempre com ela. Que os torcedores possam nos apoiar e motivar cada vez mais”, encerrou.

Caso derrote o Inter nesta quinta, o Flu pode deixar a lanterna. Mas, para isso, precisa que o Corinthians perca para o Vitória, em jogo que acontece no mesmo horário, na Neo Química Arena.

