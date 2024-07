Uefa pune Demiral por gesto polêmico na Eurocopa 2024

Turkey's defender #03 Merih Demiral makes a controversial hand gesture as he celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Austria and Turkey at the Leipzig Stadium in Leipzig on July 2, 2024. UEFA said on July 3, 2024 it had opened a probe into Turkey defender Merih Demiral for celebrating a goal in the team's 2-1 win against Austria at Euro 2024 with an allegedly ultra-nationalist salute. The tournament organiser said in a statement it was investigating the player for "inappropriate behaviour" during the knockout game in Leipzig. The gesture, which Demiral made to the crowd after scoring his second goal of the game, is associated with Turkish ultra-nationalist group Grey Wolves. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / LARGER VERSION (Photo by RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O gesto polêmico de Merih Demiral, em alusão à extrema-direita turca, vai prejudicar a Turquia nesta Eurocopa 2024. O zagueiro, que foi herói da classificação para as quartas de final, com dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre a Áustria, será punido e vai desfalcar a seleção no torneio. De acordo com informações do jornal alemão ‘Bild’, a Uefa vai suspender o jogador por duas partidas na principal competição de seleções do futebol europeu.

Dessa maneira, Demiral vai desfalcar a seleção turca nas quartas de final e na semifinal, caso a Turquia avance pela Holanda.

Além disso, a Uefa proibiu mensagens políticas tanto nas arquibancadas quanto no campo durante a disputa da Euro 2024. Essa regra também acabou sendo aplicada ao jogador albanês Arlind Daku, suspenso após liderar cânticos anti-macedônios e anti-sérvios com um megafone ao fim de um jogo contra a Croácia na fase de grupos.

No caso de Demiral, ele fez um gesto com as mãos que lembra a cabeça de um lobo. Embora esse gesto possa simbolizar patriotismo por remeter ao mito fundador da Turquia, ele é frequentemente associado aos ‘Lobos Cinzentos’, uma organização ultranacionalista turca que se apropriou desse símbolo. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, o zagueiro publicou a imagem da comemoração com a legenda “quão feliz é aquele que diz: eu sou turco”, lema cunhado por Mustafa Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna.

LEIA MAIS: veja os confrontos das quartas de final da Euro 2024 e onde assistir

Demiral tenta explicar o gesto após a vitória sobre a Áustria e polêmica com Uefa

“Eu tinha uma comemoração específica em mente, algo conectado com a minha identidade turca. Tenho muito orgulho de ser turco e senti isso profundamente após marcar. Depois do segundo gol, esse sentimento aflorou e me levou a fazer esse gesto. Mas estou muito feliz por ter feito isso. Todos os torcedores estão orgulhosos de nós. Vi pessoas na arquibancada fazendo este gesto e quis fazer o mesmo”, explicou o zagueiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.