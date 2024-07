Polícia investiga carro de jogador do Corinthians após acidente

Após o acidente envolvendo o atacante Pedro Henrique do Corinthians, a equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Arujá, na região metropolitana de São Paulo, busca indícios que comprovem o consumo de álcool pelo jogador antes da ocorrência. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (03). A informação é do Metrópoles.

A perícia no veículo já foi solicitada, e os investigadores aguardam o resultado para um possível indiciamento de Pedro Henrique, que chocou seu veículo contra um muro da casa vizinha a Carlos Miguel. O goleiro do Timão realizava uma festa de despedida, já que está a caminho do Nottingham Forest, da Inglaterra.

O delegado Jaime Pimental explicou o andamento da investigação e a busca por provas do caso.

“A prova da embriaguez é uma prova técnica, feita por bafômetro ou exame de sangue. Mas, quando não existe essa prova, a gente pode analisar as imagens e verificar o interior do veículo para ver se constata alguma coisa, além da prova testemunhal”, detalhou.

Jogador se manifesta

Em sua conta em uma rede social, o atacante do Corinthians publicou um story onde diz que sua “barbeiragem deu o que falar”, que polêmicas “não fazem parte de seu perfil” e que está com “foco total” na partida desta quinta-feira (04), quando o Timão encara o Vitória na Neo Química Arena. Já o clube, por meio de assessoria, disse que não irá se manifestar sobre o caso.

B.O contra os jogadores

De acordo com o BO, o morador Adrien se assustou com o barulho pela batida do carro no portão e, ao sair de casa, se deparou com o condutor do veículo (Pedro Henrique) com sinais de embriaguez. Depois disso, ele pediu a chave do veículo ao atleta, porque o atleta estaria bêbado. Na sequência, o morador declarou que recebeu ofensas do atacante.

O dono da casa que teve o muro destruído já prestou depoimento. A expectativa é que o advogado de Pedro Henrique seja ouvido na próxima quarta-feira (10).

