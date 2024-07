Thiago Leifert responde a Vini Jr: ‘Não retiro nada. Se doeu, é porque é verdade’

A nova treta do momento está a todo vapor. Isso porque Thiago Leifert e Vini Jr estão trocando ofensas públicas. E o jornalista voltou a responder o atacante durante uma live em seu canal no Youtube.

Inicialmente, o comunicador ressaltou a boa capacidade de Vini Jr como atleta, mas esclareceu o que tinha falado no comentário anterior.

“Acho você o melhor do mundo, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Não retiro absolutamente nada do que disse na minha crítica. A imprensa inteira está a seu favor, todo mundo te exalta, quer que você seja o craque da seleção. Não entendi isso, fora de propósito. Mas eu fui na bola, não retiro. Não estou pedindo desculpa nem recuando, acho que se doeu, é porque é verdade”, iniciou.

Ele, aliás, acrescentou que já defendeu Vini Jr em outras situações.

“Alvo completamente errado, acho que ele não conhece meu trabalho, não me conhece. Eu também não conheço o Vini Jr pessoalmente. Nunca viu as horas passadas defendendo ele em várias situações, inclusive ferozmente quando na Espanha decidiram que ele não podia dançar para comemorar gol”, explicou.

A Seleção Brasileira é alvo de críticas na Copa América pelo desempenho aquém do esperado, principalmente de Vini Jr. Afinal, ele é protagonista no Real Madrid, atual campeão da Champions League e candidato a levar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. A propósito, o rendimento no torneio pode ser essencial para conquistar o troféu.

