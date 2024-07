Meia do Vasco, Estrella pode precisar de cirurgia no menisco

O meia Guilherme Estrella pode virar desfalque sério para o Vasco na temporada. Afinal, o jovem de 19 anos tem um problema congênito no menisco do joelho direito e pode precisar de cirurgia, que seria de longa recuperação.

A informação é dos jornalistas Venê Casagrande e Lucas Pedrosa, em publicação nesta quinta-feira (4). O jogador fez exames após a partida contra o Botafogo, no último sábado (29), quando saiu ainda com 14 minutos do primeiro tempo para a entrada de Dimitri Payet.

No jogo citado, ele sofreu um bloqueio articular no joelho, sendo constatado em exames posteriores uma variação anatômica no menisco do jogador. O Departamento Médico do Vasco viu a necessidade de cirurgia (sutura de menisco) para corrigir o problema, o que ainda está sendo estudado pela família do meia. No entanto, o procedimento cirúrgico não precisaria ser necessariamente por agora, já que o jogador convive com “estalos” no joelho.

Dessa forma, Estrella, que já ficou fora da partida contra o Fortaleza, na última quarta (3), também não estará na lista de relacionados para o duelo de domingo (7), contra o Inter. O jovem de 19 anos tem cinco jogos na temporada, com um gol marcado. Foi logo em sua estreia como titular, contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

