Ceará x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Ceará nesta sexta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão, pela 14° rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O Vozão derrotou o Ituano na última rodada e foi a 19 pontos, em nono lugar na classificação. Agora quer finalmente dar sua arrancada para se aproximar do G-4 e começar a brigar de forma mais efetiva pelo acesso. Já o Peixe chegou a vice-liderança após vencer a Chapecoense e engatar três partidas sem derrota. Um novo triunfo pode deixar o Alvinegro Praiano na ponta da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Ceará

A principal novidade no Ceará é a chegada do novo técnico, Léo Condé, substituindo Vagner Mancini e que estava sem clube desde a sua demissão do Vitória. Contudo, para o jogo contra o Santos, o treinador não poderá contar com Richardson, Recalde e Barceló, todos no departamento médico. Em contrapartida, o Vozão terá o retorno de Matheus Felipe, que cumpriu suspensão contra o Galo de Itu. Por fim, como está chegando agora, o treinador não deve fazer mudanças significativas na equipe.

Como chega o Santos

Para a partida contra o Ceará, Carille não poderá contar com o volante João Schmidt, suspenso, e com o atacante Guilherme, que segue se recuperando de um edema na coxa esquerda. Além disso, o zagueiro Joaquim sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e vai ficar fora por até duas semanas. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Escobar, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, voltou. Assim, o treinador terá que fazer mudanças. Jair deve fazer dupla com Gil na zaga e o ataque deve ser novamente formado por Furch, Patati e Otero.

CEARÁ X SANTOS

SÉRIE B – 14ª Rodada

Data e horário: 5/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Patrick De Lucca, Lourenço e Recalde; Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

SANTOS:Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont), Gil, Jair e Gonzalo Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Patati, Furch e Otero. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Ledes José Coutinho Neto (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA-BA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.