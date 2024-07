Guia das quartas de final da Euro: veja agenda, escalações e onde assistir

A Euro-2024 está cada vez mais perto do fim e apenas os oito melhores sobreviveram para disputar quem é o melhor do velho continente. O desenho do chaveamento continua separando as principais forças concentradas em um lado e possíveis zebras no outro, mas o começo das quartas de final, nesta sexta-feira (5/7), ignora qualquer favoritismo prévio. Os vencedores ficam um passo mais próximos no caminho para a grande decisão, em 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlin.

Os holofotes estão voltados para duas partidas com potências frente a frente e ambas na mesma chave. A dona da casa, Alemanha, abre a rodada contra a Espanha, única seleção com 100% de aproveitamento na competição. Quem passar não terá vida fácil na semifinal, já que o desenho do mata-mata colocou o vencedor de Portugal e França, reeditando a final de 2016, como adversário seguinte.

Alemães e espanhois, inclusive, são os maiores vencedores da Euro, com três títulos cada. O costume de levantar o troféu continua entre portugueses, campeões na penúltima edição, e franceses, com dois canecos, o último em 2000. A coleção de glórias escancara a diferença entre os caminhos até a decisão.

Do outro lado, a atual campeã Itália caiu para a zebra Suíça e foi a principal equipe a ficar pelo caminho nas oitavas. Os suíços, nas quartas pela segunda vez na história, irão jogar contra a também favorita Inglaterra, mas que ainda busca o primeiro título europeu e está devendo futebol na competição até aqui. A única campeã no chaveamento é a Holanda, que irá medir forças com a azarona Turquia. Ambos os jogos acontecem no sábado (6/7).

Confira a seguir, em mais detalhes, o guia das quartas de final da Euro 2024.

Espanha x Alemanha

Um dos países com maior número de títulos da Eurocopa vai ficar pelo caminho nas quartas e o outro avança para a semi. Únicas tricampeãs do torneio, Espanha e Alemanha fazem o grande confronto do campeonato até aqui com fogo contra fogo. Os espanhois nadaram de braçada nos quatro jogos disputados e são a única seleção com 100% de aproveitamento, enquanto os germânicos jogam com o apoio da torcida e também ainda não perderam. O destaque principal é para a dupla de jovens na faixa de ataque de ambas as equipes. Lamine Yamal e Nico Williams participaram de cinco dos nove gols da Fúria, enquanto Florian Wirtz e Jamal Musiala ajudaram em quatro pelos alemães. O último encontro entre as potências foi o empate em 1 x 1 pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Data: sexta-feira (5/7), às 13h

Local: MHP Arena, Stuttgart

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Espanha: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente

Alemanha: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger e Raum; Andrich, Kroos e Gundogan; Musiala, Havertz e Wirtz. Técnico: Julian Nagelsmann

Portugal x França

Reeditando a final de 2016, Portugal e França fazem o outro grande jogo das oitavas. Campeão na outra ocasião, Cristiano Ronaldo quer apagar o pênalti perdido que quase custou a classificação para os ibéricos nas oitavas e coroar a possível despedida da seleção com o bicampeonato. Jogando contra o ídolo, Mbappé mira tirar os franceses da fila do “quase” na Europa e deixar o dele com bola rolando pela primeira vez em Eurocopas. Ainda usando uma máscara de proteção no rosto após sofrer uma fratura no nariz, o camisa 10 é esperança dos Bleus para balançar as redes, pois a equipe tem apenas três gols no torneio, dois contra e um de pênalti, convertido pelo próprio artilheiro.

Data: sexta-feira (5/7), às 16h

Local: Volksparkstadion, Hamburgo

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis

Portugal: Diego Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Nuno Mendes; Palhinha, Bruno Fernandes e Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Técnico: Roberto Martínez

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni e Griezmann; Dembélé, Thuram e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Inglaterra x Suíça

A Inglaterra esteve eliminada até os 50 minutos do segundo tempo das oitavas de final, e, se não fosse o golaço de bicicleta de Bellingham nos acréscimos, teria voltado para casa com um jejum de títulos ainda maior. Do outro lado, a Suíça desbancou um dos gigantes, a atual campeã Itália, e quer repetir a fórmula contra os ingleses para coroar aquela que já é a melhor campanha do país em Eurocopas, mesmo desempenho de 2020. Para o time da terra do Rei Charles III, a pressão para ser campeão recai sobre as costas do questionado técnico Gareth Southgate, que ainda não fez a equipe jogar bem e precisa achar alternativas para melhorar o desempenho se quiser voltar a ganhar após 58 anos.

Data: sábado (6/7), às 13h

Local: Merkur Spiel Arena, Dusseldorf

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Joe Gomez e Shaw; Mainoo, Rice e Bellingham; Saka, Kane e Foden. Técnico: Gareth Southgate

Suíça: Sommer; Schar, Akanji e Ricardo Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka e Aebischer; Ndoye, Embolo e Vargas. Técnico: Murat Yakin

Holanda x Turquia

Única campeã do lado direito da chave, a Holanda pega a surpresa Turquia, pior colocada na última Euro e um dos oito melhores na atual. Os holandeses apostam na boa fase de Cody Gakpo para voltar a uma semifinal pela primeira vez desde 2004. O jogador do Liverpool está empatado na artilharia da competição, com três bolas na rede. Enquanto isso, os turcos confiam na volta de Çalhanoglu, suspenso, e nos jovens talentos Arda Guler e Kenan Yildiz para, no mínimo, empatar a melhor campanha do país, o quarto lugar em 2008. Por outro lado, o time não terá o zagueiro Merih Demiral, autor dos dois gols contra a Áustria nas oitavas, suspenso por dois jogos pela UEFA após ter feito um gesto proibido durante a comemoração.

Data: sábado (6/7), às 16h

Local: Estádio Olímpico, Berlin

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis

Holanda: Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk e Aké; Schouten, Reijnders e Xavi Simons; Malen, Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman

Turquia: Gunok; Muldur, Ayhan, Bardakci e Kadioglu; Yokuslu, Ozcan e Çalhanoglu; Guler, Yilmaz e Yildiz. Técnico: Vincenzo Montella



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima