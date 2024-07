Boca Juniors garante manutenção de jogador vendido ao Chelsea

Além da busca por reforços, o Boca Juniors trabalha, também, para manter os bons valores contidos no elenco. Como, por exemplo, é o caso do jovem zagueiro Aaron Anselmino. Com isso, mesmo negociado junto ao Chelsea, ele vai seguir sendo opção, no futuro próximo, para o técnico Diego Martínez.

No fim do último mês de junho, os clubes se acertaram em transação onde Anselmino será reforço do clube inglês pelo valor de 18 milhões de dólares (R$ 98,6 milhões, na cotação atual). Nesse sentido, a venda do nome formado na base boquense se equivale a uma das transações mais caras da história do clube mesmo tendo somente dez partidas entre os profissionais.

Pelo fato de Anselmino ter 19 anos, ele teria condições de integrar imediatamente o elenco dos Blues. Contudo, os clubes chegaram a um consenso onde, para que o zagueiro tenha assegurado maior ritmo de jogo, ele prossiga no Boca Juniors, em regime de empréstimo, até o meio de 2025.

Adendo relevante

Apesar do prazo estabelecido terminar no que equivale ao início da biênio europeu de 2025/2026, existe a chance contratualmente prevista desse período ser mais curto. Isso porque uma cláusula foi estabelecida onde, no fim deste ano, o Chelsea pode solicitar a integração imediata de Aaron Anselmino ao elenco londrino.

O sucesso na proposta de manter o jovem jogador faz com que o Boca Juniors interrompa suas buscas por um novo zagueiro no mercado. Nesse setor, o clube já tinha agregado o chileno Gary Medel, ex-Vasco e que faz sua segunda passagem no clube argentino. Entretanto, observava as possibilidades diante da iminente saída de Anselmino.

