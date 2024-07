Diogo Barbosa minimiza empate e analisa que todo ponto é importante para o Fluminense

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa minimizou o empate entre o Fluminense e o Internacional, em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio do Maracanã. A partida, aliás, marcou a estreia do técnico Mano Menezes no comando do Tricolor.

O resultado deixa o time carioca com sete pontos, ainda amargando a lanterna da competição, e cinco pontos atrás do primeiro time fora do Z4.

“Não tem outra palavra: ficamos tristes com essa situação e também por deixar nosso torcedor assim. Primeiro jogo do Mano, a gente não vive uma fase boa, sabemos disso. É uma partida que precisávamos vencer, não conseguimos, mas é importante pontuar”, falou o lateral esquerdo.

Todavia, após dois anos com Fernando Diniz, o Fluminense fez a troca de treinador. Assim, Diogo finaliza destacando que trabalhou com Mano Menezes em outros clubes e agora sua chegada ao time das Laranjeiras.

Diogo destaca reencontro com Mano Menezes no Fluminense

“Conheço o Mano Menezes, trabalhei com ele em outros clubes, vai ajudar a tirar a gente dessa situação, é um momento delicado. Não temos muito o que falar; é tristeza. Acho que nossa torcida é apaixonada e não merece passar por isso, mas a gente sabe o que fazer para tirar o Fluminense da zona de rebaixamento”, finalizou Diogo Barbosa.

