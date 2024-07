Abel Ferreira valoriza reação do Palmeiras: ‘Estamos de parabéns’

Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras empatou com o Grêmio por 2 a 2, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar deixou o técnico Abel Ferreira satisfeito, pois ele entende que o grau de dificuldade para conquistar a igualdade foi altíssimo, mesmo com o rival na zona de rebaixamento.

Na coletiva de imprensa, o português aproveitou para exaltar o seu elenco e citou outros concorrentes que irão lutar pelas primeiras colocações do Brasileirão.

“Para vocês verem o tamanho do que estamos a conseguir. Tiveram equipes que ganharam há pouco, olha o Fluminense onde está. Parece fácil o que fazemos, mas não é. É desgastante, mas vamos andar a continuar. Estou a ver o Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, uma série de equipes com muita vontade, o Cruzeiro se reforçando de forma incrível”

“Estamos de parabéns, com todos os desfalques. A equipe continua a mostrar o coração de leão. O coração está lá sempre. Lutamos pela virada, não deu, mas somamos mais um ponto”

O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo (7). O adversário é o Bahia, em duelo que será no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão é o terceiro colocado do torneio, com 27 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.