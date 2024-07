Mano Menezes analisa empate do Fluminense: ‘Ponto é ponto’

O técnico Mano Menezes estreou no comando técnico do Fluminense com empate contra o Internacional, em jogo realizado no Maracanã nesta quinta-feira (7). Com isso, o time segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com sete pontos em 14 rodadas realizadas.

Mano, aliás, minimizou o empate e preferiu analisar a importância de pontuar na competição. Assim, destacou a importância de pontuar e falou da confiança do time.

“Encontrei o time como provavelmente estaria, normal que estivesse, se não estaria aqui e as coisas estariam funcionando. Quando você passa por uma fase assim, não há dúvida de que a confiança cai. Aquilo que falamos hoje, a retomada da confiança não vem por decreto. Não adianta fazer discurso forte; a retomada vem com atitudes simples e certas. O time vai ganhando corpo e evolução que, se continuada, retoma resultados haver tempos não vêm. Queríamos fazer 3 pontos, mas temos que pontuar. Quando não der para fazer 3, tem que fazer 1. Jogar nesse lugar da tabela que estamos, ponto é ponto.

Fluminense terá dois jogos longe do Rio de Janeiro

Todavia, agora o time carioca enfrentará Fortaleza e depois Criciúma, ambos fora de casa. Mano finaliza analisando os jogos longe de seus torcedores e afirmou serem decisivos.

“Vamos jogo a jogo. Os jogos todos têm um caráter extremamente decisivo. Joguemos dois e depois teremos uma parada de dez dias que será muito valiosa. Vamos aos dois jogos com o mesmo pensamento de hoje. Não temos que pensar em depois; temos que fazer ponto em todos os jogos, ter essa ambição de equipe. O comportamento que o time mostrou hoje na disputa de jogo é um bom indício do que seremos fora. Será difícil para nós e também será difícil para os outros”, finalizou o técnico do Fluminense.

