Às vésperas de duelo pela Eurocopa, Mbappé se ‘derrete’ por Cristiano Ronaldo

O duelo entre Portugal e França nesta sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Eurocopa-2024, colocará em lados opostos os craques Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Nesta quinta-feira, aliás, durante entrevista coletiva, o atacante francês exaltou a chance de enfrentar o astro português, de 39 anos, na competição de seleções.

“Uma honra (jogar contra Cristiano Ronaldo). Afinal, todos sabem a admiração que tenho por ele. Com o tempo, tive a chance de conhecê-lo e passamos a estar sempre em contato. Ele tenta me dar conselhos, isso é legal. Esse jogo contra ele é uma honra por tudo o que ele fez no futebol. Não importa o que aconteça antes ou depois. Ele será sempre uma lenda do futebol”, iniciou.

“Mas é claro que estou concentrado completamente para esse grande jogo. Esperamos ganhar amanhã (sexta) de Portugal e avançar para a semifinal da Eurocopa”, acrescentou o jogador francês.

Mbappé ainda não marcou contra Portugal com CR7

Ao dar continuidade à sua fala, Mbappé definiu Cristiano Ronaldo como “único”. Depois, ao ser perguntado sobre sua transferência para o Real Madrid, clube ao qual CR7 acumula muitas conquistas e tem status de ídolo, disse que pretende escrever a própria história em solo espanhol.

“Ele é único. Portanto, só quero seguir meu próprio caminho. Espero escrever uma grande história em Madri, mas será diferente”, concluiu.

Este será o terceiro confronto entre franceses e portugueses com Mbappé e Cristiano Ronaldo em campo. Na Liga das Nações da Uefa de 2020-21, houve empate sem gols no Stade de France. Já o duelo entre eles pela Eurocopa-2021, em Budapeste, na Hungria, deu empate por 2 a 2. Na ocasião, CR7 deixou o dele.

