Números de Pedro no Brasileirão impressionam. Confira!

A temporada de 2024 vem sendo mais que especial para Pedro, que no Brasileirão vem impressionando os torcedores. Afinal, o camisa 9 do Flamengo é o grande nome rubro-negro na competição. Em campo em todos os jogos até aqui, ele é um dos artilheiros, com seis gols, e líder de assistências (cinco) do torneio.

Na partida contra o Atlético, na quarta-feira, o atacante reverência começou no banco de reservas. Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Tite explicou que a escolha por tirar o atleta do time titular foi por conta de exames que apontaram risco de lesão. No entanto, ele entrou no segundo tempo e deu uma linda assistência para o gol de Bruno Henrique, no quarto gol.

Aliás, com os seis gols, mais as cinco assistências, Pedro tem quase o mesmo número de participações em gols com o número de jogos que disputou (11 participações em 14 jogos).

Números de Pedro no Brasileirão

Aliás, além dos números de artilharia e assistências para gols, outros feitos do camisa9 do Flamengo chamam a atenção. Afinal, segundo o site “Sofascore”, Pedro deu 19 passes decisivos na competição, além de cinco grandes chances criadas.

– 14 jogos

– 6 gols (2 de peito)

– 5 assistências

– 99 mins p/ participar de gol

– 60% conversão de chances claras

– 19 passes decisivos

– 5 grandes chances criadas

