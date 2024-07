Corinthians tenta evitar novela e acelera contratação de novo técnico

O Corinthians segue atrás de um novo técnico. A diretoria do clube espera anunciar o substituto de António Oliveira na próxima semana, mas ainda procura o nome ideal. Fábio Carille, que está atualmente no Santos e Ramon Díaz, hoje sem clube, seguem como os favoritos ao cargo.

A situação de Fábio Carille ainda é uma incógnita. Nesta quinta-feira (4), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ligou para Augusto Melo, mandatário do Corinthians, para dizer que não vai liberar o treinador. Contudo, o Timão segue com o treinador como plano A e estuda pagar a multa rescisória do treinador, de cerca de R$ 2,5 milhões, para que ele possa assumir a equipe o mais rápido possível.

Já Ramon Díaz tem uma situação diferente. O técnico está livre no mercado e o Corinthians pode negociar diretamente com o argentino. Contudo, o salário perdido pelo treinador é considerado muito alto. Além disso, pesa o fato de ele ainda ter vínculo com o Cruz-Maltino e precisar se acertar com o clube carioca para ser registrado.

“Falam em muitos nomes, né? A gente tem algumas opções, certamente amanhã, na sexta-feira, essa semana vai ser importante para que a gente consiga tomar a decisão, a melhor decisão para que o Corinthians tenha uma definição o quanto antes para que possa nos ajudar na sequência do nosso”, disse Fabinho Soldado, diretor do Timão, após o jogo contra o Vitória.

Corinthians tem pressa por novo treinador

Apesar de outros nomes estarem em pauta, o Corinthians trabalha apenas com Carille e Ramon Díaz como possibilidades para assumir a equipe. A intenção da diretoria é anunciar um novo treinador o quanto antes e acabar com possíveis especulações.

