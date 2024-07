Liziero pode ganhar chance no São Paulo atuando em sua ‘posição de origem’

O São Paulo ainda estuda o que fazer com Liziero. O jogador, que estava emprestado ao Yverdon, da Suíça, retornou e vem sendo avaliado pelo técnico Luis Zubeldía. Contudo, ainda não sabe se será aproveitado no MorumBIS. Apesar do futuro indefinido, o jogador pode ganhar uma ”sobrevida” no Tricolor atuando em sua posição de origem.

Atualmente, Liziero atua como volante, em uma parte mais defensiva do meio de campo. Entretanto, ele fez todo seu período de categorias de base na lateral esquerda, setor onde o São Paulo tem uma verdadeira dor de cabeça na temporada.

No momento o São Paulo conta com Welington como titular da posição. Contudo, o jogador tem contrato até o final do ano, tem conversas de renovação emperradas e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Uma extensão de vínculo é vista como improvável neste momento e o Tricolor já se movimenta no mercado atrás de um substituto. Recentemente, o Torino, da Itália, mostrou interesse no atleta.

Seu substituto é Patryck, mas o São Paulo considera o jogador ainda despreparado para assumir a posição. Nas últimas semanas, a diretoria do Tricolor sondou o veterano Alex Sandro, que deixou a Juventus, da Itália, mas as negociações são difíceis, já que o atleta deseja permanecer na Europa.

Assim, Liziero pode ganhar uma nova chance no São Paulo atuando em sua posição de origem. Em 2023, inclusive, chegou a brigar por uma vaga no time profissional justamente nesta posição, depois da saída de Reinaldo. Contudo, viu Caio Paulista se sobressair no setor.

A primeira passagem de Liziero no São Paulo

Pelo São Paulo, Liziero disputou mais de 150 jogos e conquistou um título: o Campeonato Paulista de 2021. Aliás, antes de ir por empréstimo para o time suíço, o meio-campista estava defendendo o Coritiba, onde fez 17 partidas.

Além de aguardar a definição de Luis Zubeldía sobre seu futuro, Liziero também espera a abertura da janela internacional de transferências para poder, se for do desejo do São Paulo, ser inscrito no Campeonato Brasileiro ou procurar um novo clube.

