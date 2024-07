Após queda na Copa América, técnico do Equador é demitido

Espanhol de 48 anos fez elogios, nominalmente, a alguns jogadores da seleção equatoriana - (crédito: Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

A eliminação da Copa América, nos pênaltis, diante da Argentina, custou o cargo do técnico Félix Sánchez na seleção do Equador. A Federação Equatoriana de Futebol (FEF), em seus canais oficiais, tratou de comunicar o fato.

“A FEF informa que, hoje, foi acordado o término da relação contratual com o Diretor Técnico Félix Sánchez Bas. Agradecemos a Félix e sua equipe técnica por seu trabalho e profissionalismo e desejamos sucesso em seus futuros projetos”, informou a FEF.

Através de seu perfil nas redes sociais, o espanhol de 48 anos também se pronunciou sobre o tema. Para ele, ficará a sensação de boas recordações construídas ao longo de sua trajetória na seleção sul-americana. Sem deixar, entretanto, de ‘cutucar’ os críticos sobre os seus métodos de trabalho. Ao todo, foram 19 partidas com dez vitórias, quatro empates e cinco vitórias no trabalho que começou em março do ano passado.

“Hoje, esse caminho chega ao fim e desejo a vocês a melhor sorte nos próximos anos. Estou saindo com a cabeça erguida. Como cientista, o que vocês quiserem, mas sempre levarei comigo ótimas lembranças daqui.”

Elogios aos atletas

Além disso, o profissional com trabalho de formação na base do Barcelona pontuou que enxerga um futuro brilhante na seleção do Equador diante das opções disponíveis. Citando, inclusive, diferentes nomes como o de Kendry Páez, por exemplo.

“Esta equipe nacional está pronta para grandes feitos. Kendry Páez, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, John Yeboah, Alan Minda, Piero Hincapie, William Pacho, Angelo Preciado, e todos os outros, defendem este país como ninguém. Eu só posso dizer OBRIGADO”, destacou.

Agora, a Federação Equatoriana terá um tempo razoável para buscar o novo comandante, já que o próximo compromisso oficial acontece apenas em setembro. Na oportunidade, La Tri entra em campo diante do Brasil, fora de casa, pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

