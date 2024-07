Cresce a possibilidade de Ederson deixar o Manchester City

Assunto que foi abordado pela imprensa global há cerca de um mês, a possibilidade do goleiro Ederson deixar o Manchester City parece ter ganhado corpo. É o que indica informação veiculada, nas redes sociais, pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

De acordo com o profissional especializado no mercado de transferências, existem conversas entre o goleiro de 30 anos de idade e clubes da Arábia Saudita. Entre eles, está o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, disposto a fazer elevado investimento para tirar o jogador do futebol inglês.

O planejamento de um dos clubes pertencentes ao Fundo de Investimento Público (FIP) saudita é de fazer uma oferta na casa dos 60 milhões de euros (R$ 355,6 milhões). Para se ter uma ideia, essa quantia significa 20 milhões de euros (R$ 118,5 milhões) a mais do que o City pagou, em 2017, para comprar Ederson junto ao Benfica.

Apesar do crescente rumor, fato é que, até o momento, nenhuma proposta de caráter oficial chegou ao Manchester City. Até o momento, as conversas se limitaram aos clubes interessados e o staff do atleta. Porém, os Citizens estão atentos a movimentação e já tem uma ideia formada caso a proposta aconteça.

Importante, mas não indispensável

No que dependesse apenas da representação inglesa, a visão é de que Ederson é figura fundamental no elenco multicampeão, especialmente, com Pep Guardiola. Ao longo de 332 jogos, o arqueiro participou ativamente de 17 títulos nacionais, continentais bem como o Mundial de Clubes, em 2023. Entretanto, isso não significa que o nome do brasileiro de 30 anos de idade é inegociável.

Além disso, o planejamento inicial não seria de buscar uma peça de reposição no mercado em caráter imediato. Isso porque a preferência é de apostar na natural reposição dentro do elenco onde o atual reserva, o alemão Kevin Ortega, assumiria o posto.

