Palmeiras vê chegada de Gabigol em 2025 como opção ‘mais viável’

O Palmeiras tem como grande sonho neste momento a contratação do atacante Gabigol. O jogador tem seu vínculo se encerrando no final deste ano com o Flamengo e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Apesar da vontade do Verdão de contar com o atleta ainda nesta temporada, o clube vê como mais viável a chegada do reforço apenas em 2025.

O ponto mais importante nesta novela é a questão financeira. O Flamengo já avisou que não vai liberar Gabigol antes do final de seu contrato se não receber uma quantia. O Palmeiras sabe que este valor não será baixo. Além disso, reforçar o caixa de um rival por títulos não é bem visto no Alviverde.

A ideia do Verdão é que o Flamengo libere o jogador de graça e se livre dos vencimentos que vai ter que arcar com Gabigol até o final do ano. O argumento do Palmeiras é que o atacante é considerado caro e o Flamengo economizaria uma grande quantia se livrando dos vencimentos do atleta.

Contudo, o Rubro-Negro vem se mostrando irredutível ao assunto. Assim, a ideia é assinar um pré-contrato com o jogador para que ele chegue de graça em 2025. O Palmeiras entende que está servido com os reforços que chegaram neste ano e que pode competir por todos os títulos nesta temporada. Assim, Gabigol chegaria para deixar o plantel ainda mais forte no ano que vem.

Palmeiras também precisa abrir espaço na folha salarial

Por fim, o Palmeiras sabe também que a chegada de Gabigol vai aumentar consideravelmente sua folha salarial. Aliás, é possível que alguns nomes saiam no ano que vem, abrindo espaço para a chegada do atacante.

