Welington aceita proposta do Southampton e negocia saída do São Paulo

Welington, lateral esquerdo do São Paulo, aceitou uma proposta do Southampton, da Inglaterra. Ele deve assinar nos próximos dias um pré-contrato de quatro temporadas com o clube inglês, que também vai negociar com o Tricolor Paulista uma liberação imediata do jogador.

O jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro deste ano e já podia assinar um pré-contrato com outro clube desde o dia 1º de julho, podendo deixar o Soberano de graça. Contudo, a intenção do Southampton é que o lateral participe da pré-temporada para se adaptar rapidamente ao futebol europeu. Recentemente, o Torino, da Itália, demonstrou interesse no atleta, mas não realizou nenhuma oferta oficial.

Os ingleses reuniram-se nesta semana com Robson Ferreira, agente do jogador, e adiantaram os detalhes da transferência. Aliás, se o Southampton não conseguir a liberação imediata, eles estão dispostos a aguardar até janeiro pelo lateral.

“A proposta está na mesa. O que falta para fechar? Estão sendo trocadas minutas de contrato. Estamos ajustando a questão salarial e tributária, uma vez que os impostos ingleses são ainda maiores que no Brasil”, disse o empresário.

São Paulo se prepara para saída de Welington

O São Paulo espera uma notificação que um pré-contrato seja assinado e não não se opõe a negociar uma liberação já nesta janela, mas vai exigir uma quantia considerável. O Southampton está disposto a manter uma boa parte dos direitos econômicos do jogador com o Tricolor.

Welington está disposto a jogar pelo São Paulo até o final do ano, mesmo com um acordo com outra equipe. Por sua vez, o Tricolor deve intensificar a procura por um novo lateral-esquerdo nesta janela de transferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.