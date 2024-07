Tite faz pedido ao elenco do Flamengo após vitória diante do Atlético

O Flamengo mostrou muita personalidade diante do Atlético-MG e conquistou uma vitória inquestionável por 4 a 2 na Arena MRV. Assim, Tite, feliz pela vitória em Belo Horizonte, fez um pedido para os jogadores rubro-negros depois do jogo.

“Parabéns. O que nós estamos fazendo enquanto grupo, é muito grande. Vocês todos sabem disso. E aqui fica um pedido: se cuidem na alimentação e no descanso. Cada partida é muita dura. Ninguém garante um grau de facilidade maior ou menor do que a gente teve. Futebol não é assim. Então, trabalha a cabeça, fica feliz e recupera o corpo. Esse é o pedido”, disse Tite em vídeo divulgado pela Fla TV.

Momento do Flamengo

O Flamengo vem jogando com muitos desfalques nos últimos jogos. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta estão atuando pelo Uruguai nesta Copa América. Além disso, Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados, também têm sido ausências.

No entanto, Tite vem conseguindo montar times competitivos nesta Data-Fifa. Durante este período de desfalques, os jogadores rubro-negros conquistaram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O Flamengo agora entra em campo neste sábado (06/07), diante do Cuiabá, às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. O time de Tite está na liderança isolada do campeonato, com 30 pontos.

