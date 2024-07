Técnico da Argentina ganha beijo na boca após classificação na Copa América

Goleiro da Argentina, Dibu Martínez defende pênalti de Mena, do Equador - (crédito: Foto: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

A Argentina tomou um susto durante o duelo com o Equador pelas quartas de final da Copa América, na última quinta-feira (04). Afinal, abriu o placar e viu o adversário empatar nos acréscimos. Com a igualdade em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis, etapa em que os hermanos contaram com o destaque do goleiro Dibu Martínez. Até porque, ele foi responsável por fazer duas defesas dos adversários.

O zagueiro Otamendi ficou responsável por bater o pênalti que carimbou a vaga na próxima fase da Copa América. Após a classificação para as semifinais do torneio, durante a comemoração da comissão, o técnico Scaloni foi surpreendido com um beijo na boca do roupeiro Mario Di Stéfano.

A atitude ganhou repercussão e o comandante da seleção albiceleste recebeu um questionamento sobre a situação inusitada e respondeu de forma descontraída.

“Conheço o Marito há muito tempo. Veio me cumprimentar e, bom. É o que é. Ele estava muito contente e eu não percebi onde foi o beijo. São coisas que acontecem quando você está alegre. Mas não foi consentido, hein”, comentou Scaloni.

Também conhecido como Marito, o roupeiro trabalha na seleção da Argentina há mais de 25 anos. Tanto que fez parte da delegação que conquistou os títulos da Copa América em 2019, além da Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Argentina tenta defender o título da Copa América

Assim, em busca de defender o seu título na Copa América, os hermanos ainda esperam a definição do seu próximo adversário. No caso, do confronto entre Venezuela e Canadá, que ocorre nesta sexta-feira (05), às 22h.

O embate pela semifinal, aliás, ocorrerá na próxima terça-feira (09), às 21h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Argentina é uma das principais candidatas a levar o troféu da competição ao lado de Uruguai e Colômbia.

