Flamengo recusa proposta de clube inglês por Wesley

O Flamengo recusou, nesta semana, uma proposta do Bornemouth, da Inglaterra, por Wesley. A oferta do clube inglês pelo Garoto do Ninho foi de 12 milhões de euros (R$ 71,2 milhões). No entanto, apesar da primeira negativa rubro-negra, as conversas continuam.

Segundo o “Ge”, ambas as partes estão otimistas por um desfecho positivo entre os clubes. Lembrando que o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos de Wesley, de 20 anos.

Essa, aliás, não é a primeira vez que um clube europeu demonstrou interesse pela contratação do lateral-direito. Ano passado, o Barcelona enviou uma proposta por empréstimo com opção de compra. Na época, o técnico Vítor Pereira, que estava no clube carioca, descartou a saída de Wesley.

Números do lateral nesta temporada

Com Varela disputando a Copa América pelo Uruguai, Wesley ganhou espaço no Flamengo. Assim, foi titular nos últimos oito jogos. Em 2024, ele já disputou 19 jogos.

