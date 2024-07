Espanha vence Alemanha na prorrogação e é primeira semifinalista da Euro 2024

Spain's midfielder #20 Pedri (CL) collides with Germany's midfielder #08 Toni Kroos (CR) as Spain's defender #24 Marc Cucurella (L) and Spain's midfielder #08 Fabian Ruiz react during the UEFA Euro 2024 quarter-final football match between Spain and Germany at the Stuttgart Arena in Stuttgart on July 5, 2024. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Espanha é a primeira semifinalista da Eurocopa 2024. Na partida que abriu os duelos das quartas de final, os espanhóis venceram a Alemanha por 2 a 1, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta sexta-feira (5), e eliminaram os anfitriões do torneio na MHPArena, em Stuttgart. Dani Olmo, que entrou em campo logo aos cinco minutos para substituir Pedri, lesionado, aproveitou assistência de Lamine Yamal e finalizou rasteiro para abrir o placar. Por outro lado, os alemães chegaram ao empate com Florian Wirtz, na reta final da segunda etapa. Já na prorrogação, Dani Olmo cruzou na medida para Merino, de cabeça, confirmar o triunfo espanhol. Além disso, a eliminação dos donos da casa marcou o último jogo do meia Toni Kroos como profissional.

Dessa maneira, a Espanha aguarda o vencedor da partida entre Portugal e França, que também se enfrentam nesta sexta-feira, para saber quem será o próximo adversário na Eurocopa. Além disso, a Fúria segue viva em busca do quarto título europeu e pode se isolar como a seleção com o maior número de títulos. No momento espanhóis e alemães têm três canecos e aparecem como os maiores vencedores.

Ao mesmo tempo, a Espanha já tem dois desfalques confirmados para a semifinal. Isto porque o zagueiro Le Normand e o lateral-direito Carvajal vão cumprir suspensão na próxima fase.

Por outro lado, a Alemanha está eliminada da Euro 2024 e segue sem vencer a Espanha em torneios oficiais desde 1988, quando, como Alemanha Ocidental, levou a melhor em partida de Eurocopa em casa. A última vitória alemã foi em um amistoso em 2014, em Vigo, quatro meses depois do título da Copa do Mundo no Brasil.

O jogo

Primeiro tempo equilibrado em Stuttgart. A Alemanha teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas a Espanha conseguiu ser mais incisiva no ataque. Os donos da casa não conseguiram assustar no ataque e o goleiro Unai Simón trabalhou com tranquilidade. Por outro lado, Neuer precisou fazer mais defesas ao longo da primeira etapa. Além disso, as equipes abusaram de faltas duras e Pedri precisou ser substituído aos cinco minutos após receber entrada de Kroos.

As seleções voltaram do intervalo com alterações, mas o ritmo de jogo foi o mesmo. Logo no primeiro minuto, os espanhóis levaram perigo. Morata recebeu passe de Lamine Yamal na grande área, fez o pivô, mas o capitão espanhol finalizou por cima do gol. Até que, aos seis minutos, Yamal cruzou rasteiro para Dani Olmo, que finalizou de primeira para abrir o placar.

No entanto, a Alemanha acordou após sofrer o gol e os donos da casa pressionaram em busca do empate. O técnico Julian Nagelsmann fez alterações para deixar o time mais ofensivo e Fulkrug, que saiu do banco de reservas, finalizou na trave. Os espanhóis conseguiram se defender bem e ainda contaram com boas intervenções do goleiro Unai Simón. Porém, a persistência dos alemães surtiu efeito aos 43 minutos. Após cruzamento na área, Kimmich ajeitou de cabeça e Florian Wirtz finalizou de primeira para forçar a prorrogação.

Prorrogação

O tempo extra também foi animado. Espanha, com Oyarzabal, e Alemanha, com Wirtz, quase marcaram no primeiro tempo da prorrogação. Na segunda etapa, Fulkrug forçou Unai Simón a fazer grande defesa, mas a Espanha foi fatal. Em cruzamento de Dani Olmo, Merino subiu mais que a zaga adversária e confirmou o triunfo de cabeça.

???? ¡¡????????????????????, ????????????????????, ???????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????!! ¡¡QUÉ MANERA DE GANAAAAAAR!! ¡¡ESTAMOS ???????? ???????????????????????????????????????????? DE LA @EURO2024!! ???????? ???? ???????? | 2-1 | 123’#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/YJ6csFplKX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 5, 2024

Espanha 2×1 Alemanha

Quartas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 05/07/2024, às 13h (de Brasília)

Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE)

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho Fernández, no intervalo), Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri (Dani Olmo, aos 7′ do 1t) e Fabián Ruiz; Lamine Yamal (Ferrán Torres, aos 17′ do 2t), Morata (Merino, aos 34′ do 2t) e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah (Thomas Müller, aos 34′ do 2t) e David Raum (Mittelstadt, aos 11′ do 2t); Emre Can (Andrich, no intervalo), Toni Kroos e ?lkay Gundogan (Füllkrug, aos 11′ do 2t); Jamal Musiala, Leroy Sané (Flroian Wirtz, no intervalo) e Kai Havertz (Anton, na prorrogação). Técnico: Julian Nagelsmann.

Gols: Dani Olmo, aos 6′ do 2t (1-0); Flroian Wirtz, aos 43′ do 2t (1-1); Merino, aos 14′ do 2t da prorrogação (2-1)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Cartões amarelos: Le Normand, Ferrán Torres, Unai Simón, Rodri, Carvajal, Morata, Fabián Ruiz (ESP); Rudiger, Andrich, Toni Kroos, Mittelstadt, Schlotterbeck, Undav (ALE)

Cartão vermelho: Carvajal (ESP)

