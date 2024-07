‘Não dá pra falar que estou feliz’, desabafa Cristiane

Cristiane com o técnico Arthur Elias - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Fora da lista do técnico Arthur Elias para as Olimpíadas, Cristiane, atacante do Flamengo, desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira (5). A jogadora lamentou a sua ausência nos Jogos de Paris, e foi sincera ao falar sobre o seu sentimento.

“Bom, não dá pra falar que tô feliz pq eu estaria mentindo e fingindo o que não sou ‘rs’. Tô aqui, tentando pegar os caquinhos que caíram pra poder me reconstruir, e podem ter certeza que conseguirei ‘rs'”, iniciou Cristiane.

Cristiane, aliás, esteve na convocação anterior do técnico Arthur Elias para amistosos visando, justamente, as Olimpíadas. A sua ausência na lista final para os Jogos de Paris, aliás, foi uma surpresa aos torcedores. Além de lamentar a sua ausência, ela também desejou boa sorte às suas companheiras.

“Quero deixar um abraço especial para algumas pequenas que pude ter mais aproximação e troca de conversa nesse tempo que estive aí (…) Desfrutem dessa jornada, ela é única. Sonhem bem alto com tudo isso, eu sei que essa competição será vitrine e possibilidade de muitas chances pra vocês e para outras meninas que estão indo agora. Sei também que irá mudar a vida de vocês, e principalmente da família de vocês”, detalhou.

Veja a postagem de Cristiane

“Oi meninas, como vocês estão? Espero que bem!

"Oi meninas, como vocês estão? Espero que bem!

Bom, não dá pra falar que tô feliz pq eu estaria mentindo e fingindo o que não sou rs. To aqui, tentando pegar os caquinhos que caíram pra poder me reconstruir, e podem ter certeza que conseguirei rs. Eu tenho mil motivos pra colocar para fora como me sinto, mas no momento gostaria de apenas direcionar coisas boas pra vocês. Fui muito feliz nesse curto período que estive de volta, pude reencontrar velhas amigas e ter a chance de fazer outras. Torço muito para que dê tudo certo para vocês nessa caminhada, espero que aproveitem cada momento que irão viver, cada chance criada no caminho de vcs. Sonhem todos os dias com a possibilidade de trazer uma medalha para casa, procurem fazer tudo junto! Se ajudem, se reergam, se motivem. Assim, apenas vivam o sonho! Desta vez não estarei aí dando uns gritos em vocês rs, mas tenho certeza que vocês farão todo possível para alegrar as várias meninas que estarão torcendo de longe. Quero deixar um abraço especial para algumas pequenas que pude ter mais aproximação e troca de conversa nesse tempo que estive aí. Yaya, Gabizinha, Jeni, Tainá e Tarcí ( Tarci, estapeie bastante as meninas nas bolas paradas assim como fazia comigo, por favor rs) Desfrutem dessa jornada, ela é única. Sonhem bem alto com tudo isso, eu sei que essa competição será vitrine e possibilidade de muitas chances pra vocês e para outras meninas que estão indo agora. Sei tmb que irá mudar a vida de vcs, e principalmente da família de vocês. Curtam tudo isso. Boa sorte a todas vocês, estarei de coração aberto na torcida pelo ouro olímpico. Entrem em campo pelas milhares de meninas que sonham com tudo isso. Um grande abraço da 'Tia' chata".