Uruguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (6) para enfrentar o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América. A partida será no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), às 22h (de Brasília). Caso as equipes fiquem no empate no tempo normal, a classificação será definida nas penalidades.

Quem avançar neste duelo enfrentará o vencedor de Colômbia x Panamá.

O Brasil chegou nesta fase da competição após terminar a fase de grupos na segunda posição, com uma vitória e dois empates. Em contrapartida, o Uruguai, com três vitórias (nove gols marcados e apenas um sofrido), tem a melhor campanha do torneio.

Onde assistir

A TV Globo e o SporTV transmitem a partida da Seleção Brasileira.

Como está o Uruguai

O técnico Marcelo Bielsa não terá desfalques para enfrentar o Brasil. Dessa forma, a tendência é que mantenha a formação da equipe, que conta com o meio-campo formado por Manuel Ugarte, Federico Valverde e De La Cruz. Já no ataque devem jogar Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo e Darwin Núñez.

Mas, apesar dessa expectativa, há o risco de Araújo, que saiu da partida contra os Estados Unidos com dores em um dos tornozelos, iniciar no banco. Assim, se isso acontecer, Cristian Olivera surge como opção. Além disso, Bielsa conta com Suárez e Arrascaeta no banco de reservas.

Como está o Brasil

Diferentemente da Celeste, o Brasil conta com um desfalque importante. Afinal, Vini Jr, principal jogador da equipe de Dorival Júnior, cumpre suspensão pelo segundo cartão amarelo na Copa América. Assim, a expectativa é pela entrada de Endrick ou Savinho no time titular.

URUGUAI X BRASIL

Quartas de final da Copa América

Data e horário: 06/07/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

URUGUAI: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde e De La Cruz; Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo (Cristian Olivera) e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

BRASIL: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell (Guilherme Arana); João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Savinho (Endrick). Técnico. Dorival Júnior.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Juan P. Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

