Grêmio perde zagueiro, mas tem volta de dupla de volantes

O Grêmio já está de olho no duelo contra o Juventude, no domingo, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. Para o confronto em Caxias do Sul, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Ely, que levou o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Por outro lado, voltam os volantes Dodi e Villasanti.

Ely recebeu a advertência no segundo tempo, pouco antes de ser substituído por Rodrigo Caio, que fez sua estreia. Dessa maneira, o ex-zagueiro do Flamengo é uma das opções para começar como titular. Quem também pode jogar é Geromel, que foi poupado contra a equipe paulista. Caso jogue, vai completar 400 jogos pelo Imortal.

No meio de campo, as boas notícias para Renato. Afinal, Dodi volta de suspensão e Villasanti retornou dos Estados Unidos, onde estava com a seleção do Paraguai na disputa da Copa América. A dupla disputa um lugar no time titular.

O Tricolor treinou nesta sexta-feira (5), no CT Luiz Carvalho. Há uma atividade prevista para a manhã deste sábado (6), antes da viagem para Caxias do Sul. Dessa vez, o Grêmio não será mandante no local.

O empate com o Palmeiras manteve o Grêmio na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos estão em 18º, com dois jogos a menos, a um ponto de sair da degola.

