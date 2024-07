Vasco renova com zagueiro Luiz Gustavo até 2028

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (5), a renovação de contrato do zagueiro Luiz Gustavo. Aos 18 anos, o defensor atua pela categoria Sub-20, mas vem sendo relacionado para jogos do profissional, apesar de ainda não ter estreado.

O novo vínculo vai até junho de 2028. Natural de Foz do Iguaçu (PR), Luiz Gustavo chegou ao Vasco em 2021 para a equipe Sub-15 e vem se destacado nas categorias de base do clube. O zagueiro deixou claro a felicidade de renovar e disse que espera dar muitas alegrias ao torcedor.

“Estou muito feliz de renovar com o Vasco. Desde que cheguei aqui, São Januário se tornou a minha casa e sou muito feliz com tudo que estou vivendo. Aqui estou me formando como jogador e como cidadão, e sou muito grato ao clube pela confiança. Espero dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno”, disse o jogador.

Gerente de base do Vasco comemora

Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias comentou sobre mais uma renovação importante para o Vasco. Além dele, o Cruz-Maltino já renovou com outras joias, aliás: o goleiro Phillipe Gabriel, o lateral Leandrinho, os meias JP, Lucas Eduardo, Estrella e o atacante GB.

“Estamos muito felizes em poder renovar com mais um atleta da importância que tem o Luiz Gustavo. É um atleta muito comprometido e que tem um futuro brilhante pela frente. Acompanhei sua chegada em 2021, quando passou por todas as etapas no processo de avaliação até ser aprovado enquanto treinava com o grupo da categoria Sub-15, demonstrando um crescimento exponencial desde a sua chegada até o dia de hoje. É o sétimo atleta que renovamos este ano, e poder contribuir na manutenção destas joias aqui em São Januário é um motivo de orgulho enorme para todos nós” avaliou.

