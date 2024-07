Raphinha acredita em rápida adaptação com Endrick no Brasil

O técnico Dorival Júnior confirmou a presença de Endrick como titular da Seleção Brasileira contra o Uruguai, neste sábado, pelas quartas de final da Copa América. Em coletiva, o atacante Raphinha aprovou o nome e ressalta dinâmica dentro de campo ao lado do jovem atleta e também de Rodrygo.

“Acho que na minha posição, na minha função, não muda muita coisa, acredito eu, a não ser que o professor peça. Endrick faz outra posição, mas se pedir para ele fazer outra, vai fazer. Eu, ele e Rodrygo temos perfil de adaptar rapidamente a qualquer posição na Seleção. Meu posicionamento no campo não vai mudar muita coisa. Ao decorrer do jogo, vai mudando, dependendo do posicionamento que um ou outro termina a jogada. A posição acredito que seja a mesma tanto para mim, quanto para ele e Rodrygo”, explicou Raphinha.

Raphinha também falou sobre o Uruguai. O atacante, aliás, conhece bem o técnico Marcelo Bielsa, com quem trabalhou no Leeds United, e o zagueiro Ronald Araújo, seu companheiro no Barcelona.

“Sabemos que o Uruguai tem jogadores de muita qualidade que jogam em ligas de alto nível. Nós também temos jogadores de qualidade enfrentando eles. Eu conheço bem o Bielsa, sei bem que a equipe dele joga muito bem fisicamente, tecnicamente e taticamente. Esperamos um jogo difícil contra uma equipe que vai querer nos vencer. Temos que estar preparados. Nos treinos, nas conversas, estamos muito fortes”, afirmou.

Raphinha questiona críticas

Assim como Dorival Júnior, Raphinha também questionou as críticas dos torcedores e também de parte da imprensa por conta do mau desempenho dentro da competição.

“Mudamos o treinador, muitos jogadores, mas não muda nada. Somos o Brasil e jogaremos uma partida difícil, para gente e para eles. Sabemos o potencial que pode apresentar a seleção do Uruguai, mas eles também sabem o que vão enfrentar. Muitos nos dão como mortos, que Uruguai vai passar fácil. Da parte do Uruguai, tenho certeza que não pensam assim. Tudo pode acontecer em um jogo como esse, que poderia ser a final da Copa América. Será um dos jogos mais difíceis de um modo geral”, disse.

Brasil e Uruguai se enfrentam neste sábado, às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O vencedor terá Colômbia ou Panamá pela frente na semifinal da Copa América.

