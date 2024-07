Flamengo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Confira as principais informações do jogo - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Em momentos opostos na tabela de classificação, Flamengo e Cuiabá se enfrentam neste sábado (06/07), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. A expectativa é por casa cheia no estádio. Afinal, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos.

LEIA MAIS: Números de Pedro no Brasileirão impressionam. Confira!

Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Flamengo e Cuiabá, pelo Brasileirão.

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de duas vitórias consecutivas e chega embalado no Maracanã. Com 30 pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na liderança isolada do campeonato e podem disparar em caso de um triunfo no Rio de Janeiro.

No entanto, Tite segue com muitos desfalques em campo. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta estão atuando pelo Uruguai na Copa América e jogam diante do Brasil neste sábado. Além disso, Everton Cebolinha continua lesionado e só deve retornar nas próximas semanas.

A boa notícia é que Igor Jesus, recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo, tem chances de ser relacionado neste fim de semana. Erick Pulgar, que vinha atuando pelo Chile na Copa América, se reapresentou ao Flamengo nesta semana. O volante chileno, dessa forma, tem um reencontro marcado com os torcedores rubro-negros.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá vem de uma derrota diante do Botafogo e chega abalado no Maracanã. Com 13 pontos conquistados, os comandados de Petit estão no 15° lugar da competição. Assim, os jogadores auriverdes buscam uma vitória neste fim de semana para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Entretanto, Petit tem três desfalques confirmados em campo. Afinal, Raylan, Felipe Augusto e André Luís cumprem suspensão automática e sequer viajam ao Rio de Janeiro. Além disso, Matheus Alexandre, Max e Deyverson, que se recuperam de lesão, são dúvidas no jogo.

FLAMENGO X CUIABÁ

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 06/07/2024, às 20h (de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar (Allan), Léo Ortiz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Denilson, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa – PE)

Auxiliares: Alessandro Avaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.