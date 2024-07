São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o RB Bragantino neste sábado (6), às 20h, no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vem de três vitórias seguidas e quer entrar novamente no G-4 e, para isso, aposta no bom momento e a força da sua casa. Já o Massa Bruta é o sétimo colocado e quer voltar para a zona de classificação da Libertadores, mas para isso precisa superar o desempenho ruim atuando fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o São Paulo

O Tricolor não terá novamente Zubeldía no banco de reservas, expulso contra o Athletico Paranaense. Contudo, seu auxiliar, Maxi Cuberas, também levou o vermelho e está fora. Assim, o São Paulo pode ser comandado por Milton Cruz ou Alejandro Escobar. Já na equipe, mais desfalques. Afinal, Calleri e Ferreira receberam o terceiro amarelo contra o Furacão e são baixas certas. Além disso, Pablo Maia está no departamento médico e Ferraresi, Rafael e James Rodriguez estão com suas seleções na Copa América. A boa notícia pode ser o retorno do lateral-direito Rafinha que vai retornar a lista de relacionados, mas vai começar a partida como suplente. Por fim, Luciano está de volta a equipe.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha não terá Helinho, grande destaque individual da equipe na competição. Afinal, o jogador recebeu o terceiro amarelo diante do Atlético Goianiense e terá que cumprir suspensão automática. Jadsom e Thiago Borbas seguem pendurados com dois cartões amarelos e precisam tomar cuidado. Contudo, o sistema ofensivo virou uma incógnita. A tendência é que Vitinho entre no ataque. Por fim, o time deve ser parecido com o que derrotou o Dragão na rodada passada.

SÃO PAULO X RB BRAGANTINO

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 06/06/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Wellington Rato (Rodrigo Nestor), Lucas e Luciano; André Silva. Técnico: Milton Cruz.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido (Eduardo) e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln; Eric Ramires (Henry Mosquera), Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

