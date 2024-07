Bernardo Silva garante que grupo de Portugal "está fechado" com João Félix

Bernardo Silva celebra pênalti convertido na partida contra a França - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Portugal foi eliminado da Eurocopa 2024, nesta sexta-feira (5), ao perder a disputa de pênaltis para a França após o empate sem gols no tempo regulamentar e prorrogação. Assim, João Félix, que desperdiçou a cobrança para os portugueses, recebeu o status de ‘vilão’. No entanto, Bernardo Silva valorizou a coragem do jogador do Barcelona e afirmou que o grupo está fechado com o jovem de 24 anos.

“Passei por isso há pouco tempo, fomos eliminados na Champions e falhei um pênalti nas quartas de final contra o Real Madrid. Só falha quem vai lá bater. O fato de ter assumido a responsabilidade, ter ido lá, ter carregado esse peso de marcar o pênalti… Claro que custa, todos sentimos a pressão nestes momentos e alguém tem de falhar para uma equipe ganhar. Hoje aconteceu com João e estamos todos com ele”, disse Bernardo Silva à ‘CNN Portugal’ após a eliminação.

Além disso, o jogador do City afirmou que “foi um dos melhores jogos” de Portugal na Eurocopa, mas destaque que “nestas competições curtas nem sempre ganham as equipes que jogam melhor”.

“Da mesma forma como foi cruel para a Eslovênia nas oitavas de final, hoje foi cruel para nós. Seguimos em frente, é uma lição, e tentaremos melhorar. Terá de ficar como aprendizagem”, completou.





Bernardo Silva garante que ‘é nestes momentos que se vê as grandes equipes

Por fim, Bernardo Silva afirmou que a seleção portuguesa vai olhar para frente e buscar trabalhar para crescer de rendimento.

“O grupo se mantém coeso, trabalhamos muito. Apesar de às vezes as pessoas pensarem que não e de algumas críticas, conseguimos manter um vestiário com um espírito ótimo. Isso é único e é nestes momentos que se vê as grandes equipes. Tentaremos manter essa coesão”, concluiu.

