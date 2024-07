Renê não garante permanência no Internacional e analisa: ‘Se tiver de sair, sairei com a cabeça tranquila’

O lateral-esquerdo Renê abriu o jogo e revelou não garantir permanência no Internacional. Assim, com seu vínculo atual encerrando no final deste ano, o jogador pode deixar o Colorado.

Apesar de ser um dos líderes do atual elenco, o jogador é considerado culpado por momentos determinantes do Internacional, entre eles, a eliminação para o Fluminense na Libertadores do ano passado, além de erros em jogos como o Gre-Nal.

“Se tiver que ficar, ficarei. Se tiver de sair, sairei com a cabeça tranquila. Sei que a vontade de muitos é que eu vá embora. Vejamos se no fim do ano realizo o desejo de alguns ou fico”, falou o jogador ao final da partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira (4).

Renê, aliás, está com 31 anos e já pode assinar pré-contrato com outras equipes. Todavia, o lateral abriu conversas com a direção sobre o futuro, mas as negociações estagnaram e há um debate interno se as tratativas avançarão.

A diretoria colorada elogia a postura do jogador, que, mesmo sendo criticado, sempre manteve o bom profissionalismo.

O Internacional jogará neste domingo (7) contra o Vasco da Gama, no seu retorno ao Beira-Rio. O time vem de empate contra o Fluminense, no Maracanã, portanto ocupa a décima colocação do Brasileirão com 19 pontos.

