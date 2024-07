Palmeiras vai ganhar dinheiro com Endrick de titular na Seleção; entenda motivo

Endrick em ação com a camisa amarelinha - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Endrick será titular no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas quartas de final da Copa América. Desse modo, o Palmeiras, clube que o revelou, receberá 1,25 milhão de euros (R$ 7,41 milhões) do Real Madrid.

O dinheiro, aliás, é referente à negociação entre o Alviverde e o clube da Espanha. Assim que encerrar a competição entre seleções, o atacante terá que se apresentar em Madrid para iniciar sua jornada no atual campeão da Champions League.

Todavia, o Palmeiras já terá alcançado 12,5 milhões de euros (R$ 74,06 milhões) em premiações por metas alcançadas desde que começaram a valer as cláusulas no contrato de Endrick com o time espanhol.

Veja como estão os ganhos do Palmeiras em relação à venda de Endrick:

10 milhões de euros (R$ 59,25 milhões) por seus 21 gols (18 pelo Palmeiras, 3 pela seleção)

1,25 milhão de euros (R$ 7,41 milhões) por sua convocação para a seleção principal

1,25 milhão de euros (R$ 7,41 milhões) por sua 1ª titularidade na seleção principal

Endrick será titular no jogo decisivo da Seleção Brasileira, devido à ausência de Vinicius Jr, que está suspenso por dois cartões amarelos.

“Perdemos um jogador importante [Vinicius Jr.], mas ganhamos outro garoto buscando uma oportunidade. Quem sabe seja o momento do Endrick”, falou Dorival sobre o craque criado no Palmeiras.

