Corinthians está otimista por acerto com Carille, do Santos

O Corinthians está otimista por um acerto com o técnico Fábio Carille, que está no Santos. De acordo com o “Uol”, o clube do Parque São Jorge corre para finalizar a contratação nas próximas horas com o novo treinador.

Para acertar com Carille, o Timão vai pagar a multa rescisória de cerca de R$ 2 milhões ao Peixe. Além disso, a equipe alvinegra tem um princípio de acordo verbal com o técnico do Santos.

Contudo, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, entrou em contato com o mandatário do Corinthians, Augusto Melo, com quem tem boa relação e avisou que não vai liberar treinador para negociar com o Timão. No entanto, o técnico pode mudar seu rumo nos próximos dias.

Antes da vitória do Santos sobre o Ceará, nesta sexta-feira, pela Série B do Brasileirão, Fábio Carille desconversou sobre o interesse do Corinthians e disse que estava focado na partida.

O Corinthians, aliás, tinha em mente contratar o técnico Ramón Díaz, ex-Vasco. Entretanto, Augusto Melo sempre teve a preferência por Fábio Carille, que já dirigiu o Timão em duas oportunidades (de 2016 a 2018 e 2019).

As equipes vivem realidades diferentes. Na elite, o Corinthians é o time que abre a zona de rebaixamento, com 12 pontos. O Santos, por sua vez, é o líder da Série B, com 25 pontos, até o momento.

