Carille sobre saída do Santos para o Corinthians: ‘Sei o tamanho que está isso’

O Santos foi até o Castelão e superou o Ceará por 1 a 0, gol de Otero. Assim, chega à liderança da Série B provisoriamente. Porém, o assunto da coletiva foi novamente a possível saída do técnico para o Corinthians.

Carille, aliás, desconversou sobre um retorno ao Parque São Jorge e revelou que seu agente, Paulo Pitombeira, é quem cuida de qualquer negociação sobre ele.

“Para encerrar o assunto: claro que sei o tamanho que está isso. Procurei evitar ler, falar com pessoas, com meu empresário Paulo Pitombeira, que está na Europa. Eu não tenho essa informação. O que vocês quiserem saber, procurem o Paulo e o pessoal lá. Falemos da Série B, do Santos. Vitória importante que nos leva a 25 pontos e dormindo na liderança, com o Avaí podendo passar e o Sport, que tem dois jogos a menos. Focado aqui, na preparação para esse jogo. Procurei me isolar um pouco e estou muito feliz pelo resultado”, falou Carille.

Todavia, o comandante do Peixe foi questionado se deu o aval para o seu empresário prosseguir com as negociações envolvendo seu nome ao Corinthians.

“Quando falo do Pitombeira, é para buscar informações com ele. Estou focado no Santos e me preparando para enfrentar o Ituano”, finalizou Carille sobre o tema.

Carille foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017

O Corinthians demitiu recentemente o português António Oliveira, portanto, procura o retorno de Carille. Assim, pode ser a terceira passagem do comandante no clube, onde conquistou três campeonatos estaduais e um campeonato brasileiro em 2017.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.