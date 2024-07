Atlético espera por Alan Franco e Milito tem problema na zaga

Gabriel Milito ainda tem vários problemas para armar o time do Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético entra em campo no domingo, 7/7, contra o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileiro, no Niltão no Rio. Para a partida, o Galo terá, pelo menos, uma alteração em relação ao jogo em que perdeu para o Flamengo, na quarta-feira passada.

Afinal, o zagueiro Rômulo foi expulso por receber dois cartões amarelos diante do Rubro-Negro e é carta fora do baralho. A tendência é a de que o lateral-direito Mariano volte ao time.

No entanto, o técnico Gabriel Milito ainda precisa lidar com vários desfalques. O lateral Guilherme Arana (seleção brasileira); Everson, Saravia, Mauricio Lemos, Rubens e Alisson (departamento médico) e Zaracho, que trata de pubalgia na fisioterapia, é dúvida para o jogo.

Todavia, o treinador não tem apenas problemas para resolver. Isso porque Alan Franco estava defendendo o Equador na Copa América, mas com a eliminação de sua equipe é esperado em Belo Horizonte para voltar aos treinamentos e tenha a chance de serr relacionado.

O provável Galo: Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs e Igor Rabelo, Battaglia, Otávio, Igor Gomes, Cadu (Palacios) e Scarpa; Paulinho e Hulk.

