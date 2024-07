Zico e Romário dão aval a projeto que ‘descobre craques’ pelo Brasil

O projeto Blockchain Sports, que conta com embaixadores como Zico e Romário, já investiu US$ 10 milhões em três academias de futebol no Brasil. O empresário russo Dmitry Saksonov, que tem várias empresas na Europa Oriental e nos Emirados Árabes, estabeleceu uma filial no Rio e outras duas no Ceará. Assim, mais de 400 adolescentes com idades entre 14 e 18 anos, de todo o Brasil, foram selecionados durante a competição “Tempo de Futebol”.

A ideia da Blockchain é oferecer um pouco de esperança para centenas de meninos talentosos das favelas e comunidades carentes brasileiras. Afinal, capacita-os a atingir seu potencial máximo no esporte, com tecnologias modernas e treinadores profissionais. Não por acaso, a iniciativa ganhou os aplausos do tetracampeão e atual senador Romário, que cresceu em uma favela do Rio, na Vila da Penha.

” Infelizmente, na minha época, não havia um projeto como esse. Mas fico feliz que se permita que crianças e adolescentes das favelas se tornem cidadãos decentes e consigam uma carreira de sucesso no esporte”.

Fala, Zico

Zico, o maior ídolo da torcida do Flamengo também bate palmas para esta ação. Dessa forma, faz questão de dar o seu aval.

“É um projeto que pode ser muito significativo. Nada como ver a criançada motivada e tendo chance de um dia ter o seu lugar ao sol. Enfim, espero que eu possa ajudar e contribuir para o desenvolvimento desse projeto”.

Não é apenas futebol

Os futuros craques treinam sob a orientação de ex-jogadores, como Leonardo da Silva (jogou na Alemanha, Polônia e Ucrânia) e Severino Moura (que atuou na Lituânia). Os adolescentes também recebem educação secundária e aprendem idiomas. Essa combinação de fatores aumentará suas chances de uma carreira de sucesso no esporte. Os atletas precisam corresponder na parte esportiva e educacional, caso contrário correm o risco de perder a oportunidade de estar na Blockchain Sports Academy.

