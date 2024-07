Colômbia x Panamá: onde assistir, escalações, arbitragem

Colômbia e Panamá se enfrentam neste sábado (6/7), às 19h (de Brasília), pela fase de quartas de final da Copa América. O jogo será no Estádio State Farm, no Arizona. Os colombianos mandaram bem na fase passada, terminando em primeiro lugar no Grupo D (o Brasil ficou em segundo). Já o Panamá surpreendeu ao terminar em segundo no Grupo C, eliminando os Estados Unidos.

O vencedor desta partida fará a semifinal com o vencedor de Brasil x Uruguai, que também jogam neste sábado, mas às 22h (de Brasília), em Las Vegas. A semi será na quarta-feira (10/7) no Bank Of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão do SporTV a partir das 19h (de Brasília).

Como está a Colômbia

A Colômbia não terá o zagueiro Lucumí, lesionado no jogo de estreia e fora da competição. Assim, Cuesta segue na defesa. No meio de campo, Lerma cumpre suspensão por acúmulo de dois amarelos. Para a sua vaga, o técnico Nestor Lorenzo tem duas opções: Kevin Castaño, um jogador de maior pegada defensiva, ou Mateus Uribe, que ataca muito bem. No mais, a base é a mesma que empatou com o Brasil na rodada passada. Isso inclui James Rodríguez, que poderia ser poupado.

“A Colômbia necessita de um jogador com a qualidade de James em campo. Por isso, ele estará neste jogo”, disse Nestor Lozano durante a coletiva desta sexta-feira.

Como está o Panamá

Em seis jogos na história do confronto, a Colômbia venceu quatro e o Panamá, dois. Neste sábado, os colombianos são favoritos. Mas o técnico Thomas Christiansen disse que os panamenhos sonham em ir o mais longe possível, que sua seleção não pode ser minimizada.

“Não está nada fechado. Estamos focados nesta partida que é decisiva. Não queremos nos despedir nas quartas. Queremos dar um passo a mais e seguir fazendo história” disse o comandante, que mantém a base da partida passada: bem fechada e apostando na perícia ofensiva do goleador Fajardo.

COLÔMBIA X PANAMÁ

Quartas de final da Copa América

Data: 6/7/2024, 19h (de Brasília)

Local: State Farm, Glendale, Arizona (EUA)

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Castaño (Mateus Uribe), Richard Ríos e Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Farina, Cordoba, Harvey e Davies; Blackman, Martinez, Welch e Barcenas; Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

