Em jogo emocionante, Canadá vence Venezuela nos pênaltis e pega Argentina na semifinal

Venezuela e Canadá mediram forças nesta sexta-feira (4) em um duelo pelas quartas de final da Copa América. Após um emocionante empate por 1 a 1 no tempo normal, com direito a um golaço de Rondón para a Venezuela, enquanto e Shaffelburg marcou para o Canadá. Assim, o jogo foi para os pênaltis e o time canadense saiu vitorioso ao vencer nas cobranças alternativas por 3 a 2.

O rival de Canadá na semifinal será a Argentina. Os Hermanos eliminaram o Equador nos pênaltis, na quinta-feira. O duelo será nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium em Nova Jersey.

Primeiro tempo eletrizante

O Canadá começou melhor, buscando o ataque. Shaffelburg já havia reclamando de um agarrão na área que a arbitragem não marcou pênalti. Aos dez, o zagueiro Bombito salvou duas vezes, o que era gol certo dos canadenses. Porém, aos 12, não teve jeito: o cruzamento de Jonathan David encontrou Shaffelburg bem colocado. O atacante tocou sem chance para o goleiro Romo. Canadá 1 a 0. Assim, o primeiro tempo encerrou com vitória parcial da equipe canadense.

Golaço de Rondón deixa placar igual

Na segunda etapa, a Venezuela voltou melhor e assim foi premiada com golaço de Rondón, que aproveitou o goleiro adiantado e fez quase do meio de campo. 1 a 1. Todavia, o jogo seguiu com chances desperdiçadas de ambos os lados, mas com a equipe de Rondón e companhia tendo um pouco de superioridade. No final, o Canadá esboçou uma pressão, mas sem muito perigo a meta de Romo. Desse modo, jogo encerrou em 1 a 1 no tempo normal.

Nos pênaltis

Para a Venezuela: Rondón, Rincón, Cádiz fizeram para a Venezuela; Herrera e Savarino acertaram a trave e Crepreau defendeu a cobrança de Ángel

Para o Canadá: Jonathan David, Bombito, Davies e Kone marcaram para o Canadá; Millar chutou por cima do gol e Romo pegou a cobrança de Eustáquio

VENEZUELA 1 x 1 CANADÁ (Nos pênaltis, Canadá vence 3 a 2)

Copa América 2024 – Quartas de final

Data: 5/7/2024

Local: AT&T Stadium, Arlington (EUA)

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Osório (Ángel, 46’/2ºT) e Navarro; Herrera, José Martínez (Rincón, 46’/2ºT) e Casseres (Cádiz, 14’/2ºT); Bello (Lacava, 38’/2ºT), Soteldo (Savarino, 38’/2ºT) e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Osorio (Kone, 35’/2ºT), Eustáquio, Laryea (Ali Ahmed, 26’/2ºT) Jonathan David e Shaffelburg (Millar, 16’/2ºT); Larín. Técnico: Jesse Marsch.

Gols: Shaffelburg, 12’/1ºT (0-1); Rondón, 18’/2ºT (1-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Auxiliares:Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Cartões amarelos: Shaffelburg, Cornelius (CAN); Aramburu (VEN)

