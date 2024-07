Portugal x França: família de Cristiano Ronaldo tieta Mbappé

Os atacantes Cristiano Ronaldo e Mbappé travaram um dos duelos mais esperados desta edição da Eurocopa, em Portugal x França, na última sexta-feira (5), no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha. Em campo, os Bleus levaram a melhor. Mas os lusitanos não guardaram ressentimentos depois do embate. Tanto que a família de CR7 tietou o craque recém-contratado pelo Real Madrid, mesmo com a eliminação no torneio.

A França eliminou Portugal, nos pênaltis, por 5 a 3, após o placar zerado no tempo normal e na prorrogação. Astro da seleção azul, Mbappé, no entanto, deixou o campo durante o tempo extra. Assim, ele mesmo explicou a substituição e admitiu o cansaço.

“Tive uma conversa com o treinador (Didier Deschamps) no final do tempo regulamentar. Disse que tentaria, mas, no meio do tempo extra, já não me sentia bem, estava muito cansado. Ele disse que sim, que tinha de sair”, afirmou o craque.

Com Mbappé a França enfrenta a Espanha, na próxima terça-feira (9), pela semifinal da Eurocopa. Campeã em 1984 e 2000, os Blues buscam, portanto, o tricampeonato da competição.

