Botafogo, enfim, anuncia Almada

A novela chegou ao fim. O Botafogo anunciou, neste sábado (6), a contratação do meia Almada, um dos jogadores mais promissores do futebol argentino. O hermano está no Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, quando chegou para realizar exames e assinar contrato até junho de 2029. Em dezembro, porém, ele pode trocar o Mais Tradicional pelo Lyon, outro clube da Eagle Holding, empresa do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor.

“Objetivo concluído. John Textor prometeu e cumpriu. A Família Botafogo tem um novo reforço disponível! Pacote com 1 jogador campeão do mundo”, escreveu o clube alvinegro em uma rede social.

Almada é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ele, assim, supera Luiz Henrique, do próprio Botafogo. O meia argentino, que estava no Atlanta United, custou cerca de 25 milhões de dólares.

O próximo passo do astro de 23 anos, contudo, é servir a seleção argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, de julho a agosto. Após o torneio, ele poderá, enfim, estrear pelo Botafogo.

