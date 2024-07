Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam neste domingo (7), às 16 horas, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de derrota para o Criciúma quarta-feira (3), a equipe do técnico Fernando Seabra inegavelmente busca recuperação em casa, onde está invicta na competição. Um triunfo manterá a Raposa próxima ao G4. Já o Corinthians, que derrotou o Vitória quinta-feira (4) com direito a gol no último minuto, busca deixar a zona de rebaixamento.

Onde Assistir

A TV Globo transmite para parte da rede e o Premiere para todo o Brasil, no sistema pay-per-view.

Como chega o Cruzeiro

A Copa América, por fim, deve ajudar o técnico Fernando Seabra a escalar o Cruzeiro. Como o Equador saiu nas quartas de final após perder nos pênaltis para a Argentina, é praticamente certo que o meio-campista Cifuentes, afinal, reforce a Raposa. Além dele, o lateral direito Willian retorna de suspensão. O desfalque, todavia, será João Marcelo, que dará vaga a Neris na zaga.

Como chega o Corinthians

As novidades no Coritnhians devem ser as voltas de Breno Bidon e do zagueiro equatoriano Felix Torres. Com a eliminação do Equador na Copa América, o jogador, portanto, deve chegar ao Brasil sábado e ficar à disposição do técnico interino Raphael Laruccia. Este, aliás, não será efetivado no comando da equipe. Contudo, está em alta com o elenco. Após a saída de António Oliveira do cargo, o grupo aprovou a forma como Laruccia conduziu a preparação que culminou no triunfo sobre o Vitória, quarta-feira (3). Sendo assim, ele está com respaldo para permanecer até que a diretoria anuncie o nome do novo treinador efetivo.

CRUZEIRO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data e horário: 7/7/2024

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Kaiki (Marlon); Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro (Cifuentes); Matheus Pereira, Gabriel Veron e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho (Léo Maná), Cacá (Felix Torres), Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Raphael Laruccia.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)

VAR: Gilberto Rodrigues Júnior (PE)

