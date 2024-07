Seleção masculina de basquete bate Filipinas e fica a um jogo da Olimpíada

A Seleção masculina de basquete está a uma vitória de disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na manhã deste sábado, o Brasil derrotou Filipinas por 71 x 60 e está na decisão do último processo seletivo para o megaevento esportivo na França. A última chance será disputada às 13h deste domingo, em Riga, contra o sobrevivente entre a anfitriã Letônia e Camarões. O jogo não havia terminado até o fechamento desta matéria. Os canais ESPN anunciam a transmissão duelo.

Bruno Caboclo foi mais uma vez o cestinha do Brasil ao anotar 15 pontos e pegar 11 rebotes. Marcelinho Huertas contribuiu com 13 e 7, respectivamente. É a segunda vitória da Seleção em três jogos. Derrotou Montenegro na estreia, perdeu o segundo duelo para Camarões e elimina Filipinas na caminhada no Pré-Olímpico mundial na Europa.

Em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Basquete, o técnico croata Aleksandar Petrovic falou sobre o resultado na semifinal. “Estamos sofrendo muito mais que em Split (na Sérvia), em 2021, mas chegamos em mais uma final de Pré-Olímpico e estamos a 40 minutos de Paris”, projeta o comandante verde-amarelo.

O treinador comparou o trabalho na Seleção com o realizado no dia a dia em um time. “Pré-Olímpico é diferente de treinar um clube. O atleta que entra bem, segue em quadra. Não há outro dia. Didi e Georginho foram muito bem hoje e nos colocaram na final junto da nossa defesa e união em quadra, com Caboclo e Huertas ofensivamente, elogiou Petrovic.

Quinto maior pontuador do Brasil com 8 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, Georginho exaltou o espírito de equipe contra Filipinas. “Nosso time está muito unido, criou uma casca, aprendeu a lidar com momentos difíceis. Estamos juntos e com apenas um objetivo na cabeça, que é Paris. E jogadores que estão no banco, também prontos para entrar se preciso e ajudar. Sem vaidade, por um sonho apenas”, afirmou.