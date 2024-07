Inglaterra, nos pênaltis, vence Suíça e vai à semifinal da Euro 2024

Jogadores de Inglaterra e Suíça em disputa de bola nas quartas de final da Euro 2024 - Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images - (crédito: Adrian Dennis/AFP via Getty Images)

A Inglaterra não convenceu, mas garantiu a classificação para a semifinal da Eurocopa 2024. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Embolo e Saka, os ingleses levaram a melhor na disputa por pênaltis e venceram os suíços por 5 a 3, neste sábado (6), em Dusseldorf. A seleção inglesa acertou todas as cobranças, enquanto Akanji desperdiçou a primeira tentativa da Suíça, defendida por Pickford, e definiu o resultado. Agora, o ‘English Team’ aguarda o vencedor de Holanda x Turquia para saber quem será o próximo adversário.

Embora esteja entre as quatro melhores seleções da Euro 2024, a Inglaterra ainda não teve uma atuação convincente no torneio e o técnico Gareth Southgate segue pressionado no cargo.

No entanto, a boa notícia para os ingleses é que o treinador não terá desfalques para a semifinal. Além disso, os cartões foram zerados e nenhum atleta entra pendurado para uma possível decisão.

Por outro lado, a Suíça se despede da Eurocopa 2024 com moral e uma boa impressão. O jogo coletivo foi o principal destaque do time comandado pelo técnico Murat Yakin. Ao mesmo tempo, a seleção deixa o torneio invicta. Ao todo, foram duas vitórias e três empates, além de ter eliminado a atual campeã Itália nas oitavas de final.

Contudo, a Suíça deixou o campo decepcionada e não conseguiu realizar o sonho de disputar a primeira semifinal em uma edição de Eurocopa na história do país.

O jogo

Um primeiro tempo equilibrado, mas sem grande inspiração, principalmente por parte dos ingleses. O time comandado por Gareth Southgate teve dificuldade para furar a marcação da Suíça e apenas Saka levava perigo aos adversários. Por outro lado, os suíços tentaram assustar em contra-ataques, mas sem efetividade. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado e nenhuma finalização no gol.

A Inglaterra tentou ser mais incisiva no segundo tempo, mas foi a Suíça quem esteve melhor. Assim, Embolo abriu o placar para os suíços aos 30 minutos e ligou o sinal de alerta para os ingleses. No entanto, poucos minutos depois, Saka salvou a seleção inglesa e forçou a prorrogação. Melhor do time, o atacante do Arsenal fez uma jogada individual e finalizou de fora da área para garantir o empate no único chute na direção do gol pelo lado inglês.

Na prorrogação, o jogo foi mais animado e os ingleses forçaram o goleiro Sommer a fazer grande defesa para impedir gol de Rice, na melhor chance dos primeiros 15 minutos. Por outro lado, a segunda etapa do tempo extra foi dominada pelos suíços, que criaram ao menos quatro oportunidades de balançar a rede. Na melhor delas, Shaqiri quase marcou um gol olímpico e acertou a cobrança de escanteio no travessão de Pickford, que também precisou trabalhar para levar a decisão para os pênaltis.

Inglaterra (5) 1×1 (3) Suíça

Quartas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: sábado, 06/07/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf (ALE)

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, Ezri Konsa (Palmer, aos 34′ do 2t), John Stones e Trippier (Shaw, aos 32′ do 2t); Mainoo (Eze, aos 32′ do 2t), Jude Bellingham, Declan Rice, Phil Foden (Alexander-Arnold, aos 9′ do 2t da prorrogação) e Bukayo Saka; Harry Kane (Toney, aos 4′ do 2t da prorrogação). Técnico: Gareth Southgate.

Suíça: Yann Sommer; Fabian Schar, Ricardo Rodríguez e Manuel Akanji; Rieder (Widmer, aos 18′ do 2t), Granit Xhaka, Remo Freuler (Sierro, aos 12′ do 2t da prorrogação) e Michel Aebischer (Amdouni, aos 12′ do 2t da prorrogação); Dan N’doye (Zakaria, aos 7′ do 1t da prorrogação) e Rubén Vargas (Zuber, aos 17′ do 2t); Breel Embolo (Shaqiri, aos 3′ do 2t da prorrogação). Técnico: Murat Yakin.

Gols: Embolo, aos 30′ do 2t (0-1); Saka, aos 34′ do 2t (1-1)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Cartões amarelos: Harry Kane (ING); Schär, Widmer (SUI)

