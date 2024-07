Loja do Vasco já vende a camisa de Philippe Coutinho

Antes do anúncio oficial da chegada do meia-atacante Philippe Coutinho, o Vasco se adiantou e colocou as camisas do ídolo à venda. O manto cruz-maltino já está personalizado com o nome do jogador e o número 11. As peças estão nas vitrines da loja Gigante da Colina, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação é da ESPN Brasil.

O Vasco, aliás, já tem planos para a chegada e estreia do craque. O Cruz-Maltino, nesta semana, começou a se preparar para receber o cria enquanto aguarda a documentação do Aston Villa. A ideia é apresentá-lo no dia 13 de julho, em São Januário, em um evento com artistas, antes das reformas do estádio.

Na última sexta-feira (5), no entanto, Pedrinho, presidente do Vasco, afirmou, em entrevista coletiva, que um acordo ainda não está sacramentado por conta de algumas questões e documentações. Coutinho vai pintar na Colina por empréstimo. Revelado pelo clube, ele saiu do Cruz-Maltino em 2009.

“Não é uma negociação simples. Coutinho tem que perder o vínculo com o clube do Qatar (Al Duhail) e se desvincular do Aston Villa para que as coisas aconteçam. É lógico que todo mundo está muito ansioso, inclusive eu, a gente espera e confia muito no final feliz. A burocracia é demorada, e não é culpa de ninguém”, explicou o dirigente.

