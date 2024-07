Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Atético-MG se enfrentam no Colosso do Subúrbio - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Botafogo e Atlético-MG chegam à 15ª rodada do Campeonato Brasileiro em momentos distintos na competição. A bola rola no Estádio Nilton Santos, neste domingo (7), às 18h30 (horário de Brasília). O Glorioso está em segundo lugar do torneio, com 27 pontos. Já o Galo tem 18 e está em 11º lugar.

Como chega o Botafogo?

O Mais Tradicional reencontra a torcida após dois jogos fora de casa, com quatro pontos em seis em disputa. Agora, conta com o tapetinho e a força da torcida para manter a boa campanha no Brasileirão. Por outro lado, as novas caras do elenco ainda não podem entrar em campo: o volante Allan e o atacante Igor Jesus só podem estrear depois do dia 10 de julho, data que, aliás, marca a abertura da janela internacional. E Almada, contratação mais cara do futebol nacional, vai defender a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, neste mês.

O técnico Artur Jorge ainda não pode também contar com Savarino. Fora da Copa América, com a queda da Venezuela, ele está a caminho do Brasil. Entre os lesionados, os mesmos de sempre: Nascimento, Jeffinho e Pablo. Depois de alguns jogos com muitos desfalques, desta vez, porém, o técnico Artur Jorge terá, enfim, mais opções para escalar a equipe. As principais dúvidas, assim, estão na zaga: Halter, que foi mal contra o Cuiabá, vai permanecer no time? E na lateral esquerda? Marçal, mais defensivo, ou Cuiabano, mais agudo?

Como chega o Atlético?

Como se não bastasse a má fase, afinal, a equipe vem de um empate e uma derrota, o técnico Gabriel Milito terá alguns desfalques importantes para visitar o Botafogo. O zagueiro Rômulo, expulso contra o Flamengo, terá, então, de cumprir suspensão. Já o lateral-esquerdo Arana está com a Seleção Brasileira, nos Estados Unidos, na Copa América.

O departamento médico do time carijó também anda cheio. O lateral-direito Mariano tem um edema muscular no adutor da coxa esquerda e não viajou com a delegação. O meia Zaracho segue com dores no púbis. O goleiro Everson ainda se recupera de uma luxação exposta no dedo mínimo da mão esquerda. Além do trio, há outros nomes fora de combate. A saber: o lateral-direito Saravia (coxa esquerda), o zagueiro Lemos (coxa esquerda), o lateral-esquerdo Rubens (joelho esquerdo) e o atacante Alisson (tornozelo esquerdo).

Onde assistir?

Os canais SporTV e Premiere, ambos de TV por assinatura, transmitem a partida

BOTAFOGO x ATLÉTICO-MG

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 7/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Suárez, Barboza, Bastos e Marçal (Cuiabano); Gregore, Freitas e Eduardo; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

ATLÉTICO-MG: Mendes; Rabello, Battaglia e Fuchs; Otávio, Paulo Vitor (Franco), Gomes (Vargas), Cadu (Palacios) e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

