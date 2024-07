Holanda bate Turquia de virada e pega Inglaterra na semifinal da Euro 2024

Atacante da Holanda, Gakpo (de laranja) disputa a bola com Çalhanoglu, da Turquia. Foto: Ronny Hattmann/AFP via Getty Images - (crédito: Ronny Hattmann/AFP via Getty Images)

As semifinais da Eurocopa 2024 estão definidas. A Holanda venceu a Turquia por 2 a 1, de virada, neste sábado (6), e vai encarar a Inglaterra em busca de uma vaga na grande decisão. Akaydin abriu o placar para os turcos, enquanto De Vrij e Muldur, contra, viraram a partida para os holandeses no Estádio Olímpico de Berlim.

Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, no qual foi para o vestiário com a derrota parcial de 1 a 0, a Holanda conseguiu se recuperar na segunda etapa e confirmou o favoritismo diante dos turcos com a vitória por 2 a 1. Assim, o time comandado pelo técnico Ronald Koeman enfrenta a Inglaterra na próxima quarta-feira (10), às 16h (de Brasília).

Além disso, a Laranja Mecânica contou com mais uma grande atuação de Gakpo, fundamental no lance do segundo gol holandês. O atacante do Liverpool é um dos artilheiros da Eurocopa 2024, com três gols. Agora, a Holanda segue em busca do segundo título europeu, uma vez que o primeiro e único caneco veio na edição de 1988, na Alemanha.

Por outro lado, a Turquia se despede da Euro com uma boa impressão. Estrela do time, o jovem Arda Guler, de 19 anos, fez uma grande competição e deu assistência para o gol de Akaydin neste sábado. Assim, a expectativa é que o jogador tenha mais oportunidades sob comando do técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid em 2024/25.

????????????????-????????????????????????????????????! ??‍???? #NothingLikeOranje #NEDTUR pic.twitter.com/7roUTKq2mU — OnsOranje (@OnsOranje) July 6, 2024





O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, a Turquia conseguiu se postar bem em campo e utilizou a sua principal arma para levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo: a bola parada. Após um escanteio, Arda Guler cruzou para a área, e o zagueiro Akaydin apareceu na segunda trave para abrir o placar. Por outro lado, a Holanda teve mais posse de bola, trocou passes, mas não levou tanto perigo ao gol defendido por Gunok, que sequer fez uma defesa nos primeiros 45 minutos.

A Holanda voltou do intervalo com uma alteração na equipe e pressionou em busca do empate. Contudo, a primeira grande chance foi da Turquia, em cobrança de falta de Arda Guler, que parou em grande defesa de Verbruggen. A bola ainda tocou na trave antes de sair pela linha de fundo. Por outro lado, os holandeses controlaram a posse de bola e começaram a se aproximar do empate. Assim, após jogada ensaiada de escanteio, Depay cruzou na medida para De Vrij subir sozinho na área e deixar tudo igual. O gol animou a Laranja Mecânica, que virou a partida em apenas cinco minutos. Após boa jogada coletiva, Dumfries cruzou rasteiro e Gakpo disputou bola com Muldur, que acabou desviando para a própria rede.

A Turquia ainda teve duas grandes oportunidades de recolocar o empate no placar. Na primeira delas, Van de Ven evitou o gol em cima da linha. A outra terminou em grande defesa de Verbruggen para segurar o placar de 2 a 1 até o apito final.





Holanda 2×1 Turquia

Quartas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: sábado, 06/07/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Berlim (ALE).

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, aos 27′ do 2t); Schouten, Simons (Zirkzee, aos 41′ do 2t), Reijnders (Veerman, aos 27′ do 2t); Bergwijn (Weghorst, no intervalo), Memphis Depay (Frimpongm, aos 41′ do 2t), Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Turquia: Günok; Müldür (Celik, aos 36′ do 2t), Ayhan (Kiliçsoy, aos 43′ do 2t), Akaydin (Tosun, aos 36′ do 2t), Bardakc? e Kad?o?lu; Yilmaz, Özcan (Yokuslu, aos 31′ do 2t), Çalhano?lu e Y?ld?z (Aktürkoglu, aos 31′ do 2t); Arda Güler. Técnico: Vincenzo Montella.

Gols: Akaydin, aos 34′ do 1t (0-1); De Vrij, aos 25′ do 2t (1-1); Muldur (contra), aos 31′ do 2t (2-1).

Árbitro: Clément Turpin (FRA).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

Cartões amarelos: Simons, Aké, Van Dijk (HOL); Tosun (TUR).

