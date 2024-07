Guarani x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarani e Sport duelam neste domingo (7), às 18h30, no Brinco de Ouro, pela 14° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre é o lanterna da competição com apenas seis pontos e precisa desesperadamente da vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Leão está na sétima posição com 20 pontos e um triunfo pode colocar a equipe no G-4 da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil, do canal GOAT e do Premiere.

Como chega o Guarani

O técnico Pintado terá os desfalques de Diogo Mateus, Luan Dias e João Victor, que cumprem suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o treinador conta com os retornos de Anderson Leite e Reinaldo. Ao todo, serão quatro mudanças em relação ao time que iniciou o dérbi contra a Ponte Preta. Jefferson está recuperado de lesão na coxa e deve retomar o posto de titular na lateral esquerda. Yan Henrique e Anderson Leite disputam o lugar de Diogo Mateus, enquanto Bruno Oliveira é o favorito para ocupar a vaga de Luan Dias. No ataque, Reinaldo e Luccas Paraizo foram testados na ponta, mas Marlon é o favorito para atuar no lugar do próprio João Victor.

Como chega o Sport

Por outro lado, a situação do Sport Recife já foi confortável. Afinal, o Leão da Ilha do Retiro já foi líder. Mas perdeu partidas importantes em casa e agora está fora do G-4. Para a partida, o defensor Rafael Thyere segue no departamento médico. Contudo, o zagueiro Chico está de volta após cumprir suspensão e deve formar dupla de zaga com Luciano Castán. No ataque, mesmo com o desempenho baixo, Barletta, Ortiz e Gustavo Coutinho devem seguir na equipe principal.

GUARANI X SANTOS

SÉRIE B – 14ª Rodada

Data e horário: 7/7/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)

GUARANI: Vladimir, Yan Henrique (Anderson Leite), Léo Santos, Lucas Adell (Douglas) e Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruno Oliveira; Marlon (Paraizo), Caio Dantas e Airton. Técnico: Pintado

SPORT: Caíque França; Rosales, Chico, Luciano Castán e Riquelme; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Tití Ortiz e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Torquato Guerra (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

