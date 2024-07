Colômbia atropela Panamá e vai à semifinal da Copa América

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez (R) celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Colombia and Panama at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on July 6, 2024. (Photo by Chris CODUTO / AFP) (Photo by CHRIS CODUTO/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Colômbia está classificada para a semifinal da Copa América 2024. O time comandado pelo técnico Néstor Lorenzo confirmou o favoritismo e venceu o Panamá por 5 a 0, neste sábado (6), no Estádio State Farm, no Arizona, nos Estados Unidos. Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, do Palmeiras, e Borja, anotaram os gols do triunfo colombiano nesta fase de quartas de final.

Dessa maneira, a Colômbia espera o vencedor de Brasil x Uruguai, que também se enfrentam neste sábado, às 22h (de Brasília), para saber quem será o adversário na briga por uma vaga na grande decisão da Copa América.

Além disso, a Colômbia voltou a vencer uma partida de Copa América por mais de três gols de diferença após 43 anos. Ao mesmo tempo, desde 2001 a seleção colombiana não marcava mais de 10 gols em uma edição do torneio.

A semifinal acontece na próxima quarta-feira (10) no Bank Of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

O jogo

A Colômbia dominou o primeiro tempo e assegurou a vaga para a semifinal nos primeiros 45 minutos. Logo aos sete minutos, James Rodríguez deu assistência em cobrança de escanteio para Córdoba abrir o placar. Pouco tempo depois, Arias sofreu pênalti convertido pelo camisa 10, que ampliou a vantagem. Por outro lado, o Panamá levou perigo em jogada de bola parada, mas a bola parou na trave colombiana na única boa oportunidade dos panamenhos. No entanto, James Rodríguez brilhou novamente e, ao cobrar uma falta rápida, encontrou Luis Díaz cara a cara com o goleiro, e o atacante fez um belo gol de cobertura.

Na volta do intervalo, a Colômbia não manteve o mesmo ímpeto ofensivo e foi mais burocrática. Assim, com a vitória encaminhada, a seleção trocou passes e não sofreu defensivamente, embora o Panamá tenha pressionado em busca do gol de honra. O jogo na segunda etapa foi sonolento, mas Richard Rios acertou uma boa finalização de fora da área para transformar a vitória em goleada. Além disso, nos acréscimos da partida, Santiago Arias sofreu um pênalti convertido por Borja, que confirmou o triunfo por 5 a 0.

COLÔMBIA 5X0 PANAMÁ

Quartas de final da Copa América

Data e horário: 6/7/2024, 19h (de Brasília)

Local: State Farm, Glendale, Arizona (EUA)

Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz (Santiago Arias, aos 26′ do 2t), Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos e Jhon Arias (Carrascal, aos 19′ do 2t); James Rodríguez (Quintero, aos 27′ do 2t), Luis Díaz (Sinisterra, aos 19′ do 2t) e Jhon Córdoba (Borja, aos 33′ do 2t). Técnico: Néstor Lorenzo.

Panamá: Mosquera; Murillo, Farina, Cordoba, Harvey e Davies (Valencia, aos 36′ do 2t); Blackman, Martinez (Ayarza, aos 16′ do 2t), Welch e Barcenas; Fajardo (Ismael Díaz, aos 33′ do 2t). Técnico: Thomas Christiansen

Gols: Córdoba, aos 7′ do 1t (1-0); James Rodríguez, aos 14′ do 1t (2-0); Luis Díaz, aos 39′ do 1t (3-0); Richard Ríos, aos 24′ do 2t (4-0); Borja, aos 47′ do 2t (5-0)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões amarelos: Mateus Uribe (COL); Fariña (PAN)

