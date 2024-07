André Silva celebra nova vitória, mas prega pés no chão: ‘Vamos jogo a jogo’

O São Paulo venceu o RB Bragantino por 2 a 0 neste sábado (6), no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro e chegou na sua quarta vitória seguida na competição. Um dos artilheiros da partida, o centroavante André Silva destacou a entrega e a qualidade da equipe no embate.

“Agradecer a Deus pela vitória. Consegui ajudar meus companheiros com um gol. Destacar a entrega da equipe no jogo. A gente vem plantando coisas boas, sempre com pé no chão. A gente sabe da nossa qualidade, mas com futebol a gente precisa jogar, correr, sair da zona de conforto. É isso que nós temos feito”, disse André Silva.

Com a vitória, o São Paulo voltou ao G-4 e encurtou a distância para o líder Flamengo para quatro pontos. André Silva quer o São Paulo pensando jogo a jogo para que lá na frente, possa sonhar com o título nacional.

“Campeonato Brasileiro é uma competição que a gente precisa ter muita atenção. Um campeonato muito disputado, aguerrido. Nós vamos pensar jogo a jogo, sabemos que os próximos jogos são muito difíceis, fora de casa, dentro de casa. Então vamos jogo a jogo porque sabemos que podemos conquistar alguma coisa”, completou o centroavante.

Próximo jogo de André Silva e companhia

Assim, o Tricolor Paulista chegou aos 27 pontos e segue na parte de cima da tabela. Os comandados de Zubeldía voltam a campo na próxima quinta-feira (11), às 21h30, para encarar o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

